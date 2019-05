Integráció nem, folklór igen

Miután Ľubica Laššáková a szakmai bizottság döntését figyelmen kívül hagyva az LGBTI-közösség egyetlen projektjére sem ítélt meg támogatást, módosította a hátrányosan megkülönböztetett csoportok számára meghirdetett kiírást, amivel teljesen ellehetetlenítette a közösség támogatási lehetőségeit. Hiába kérték, hogy vonja vissza az új kiírást, értékelje át az előzőre beérkezett kérvényeket és tárgyaljon az érintett szervezetekkel, ez a mai napig nem történt meg. Sőt, az Iniciatíva Inakosť igazgatója, Martin Macko által lapunknak is eljuttatott nyilatkozatából kiderül, hogy Laššáková a támogatások elosztásáról szóló törvényt is módosítani akarja. Javaslatát tegnap tárcaközi egyeztetésre is bocsátotta, anélkül, hogy konzultált volna az érintett közösségekkel.

Az LGBTI-közösség azt kifogásolja, hogy az új törvény a megváltoztatott feltételekkel együtt lényegesen eltér a jelenleg hatályostól, amely különös figyelmet fordít az egyenlő lehetőségek biztosítására, a társadalomba való integrációra, az erőszak, a diszkrimináció, a rasszizmus, a xenofóbia és az extrémizmus minden formájának megszüntetésére és megelőzésére. Szerintük az új törvény kulturális gettókat alakít majd ki, ahelyett, hogy a hátrányosan megkülönböztetett csoportoknak a többségi társadalomba való integrációját támogatná.

A múlt heti, Laššáková ellen szervezett tüntetés szervezői nem érték el céljukat, a miniszter a tárca élén marad, ráadásul újabb megkérdőjelezhető döntéseket hozott. Míg a kiemelt projektek költségvetéséből visszavett, az eddigi másfél millió helyett hárommillió euróval támogatja a hagyományos kultúrával kapcsolatos projekteket.