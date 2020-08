Információhiány járvány idején

Szlovákiában kedden 2538 tesztet végeztek, és 49 új fertőzött személyt regisztráltak. Csaknem egy hónapja nem jelentettek ennyi új beteget (utoljára július 8-án találtak ennél is többet, pontosan 53-at), és összesen 611 aktív esetről tudunk. Jelenleg 29 személyt ápolnak kórházban, közülük 11-nél már bebizonyosodott a fertőzés, a többiek még az eredményre várnak. Egy személyt intenzív osztályon ápolnak, lélegeztetőgépre is szorul. Jó hír azonban, hogy a gyógyultak száma 6-tal nőtt, haláleset pedig nem történt (vagyis továbbra is 29 személy vesztette életét Szlovákiában a koronavírus miatt). A fertőzöttek számának heti középértéke jelenleg 20.

Ehhez hasonó tájékoztatással nap mint nap találkozhat a sajtóban (lapunk például minden reggel frissíti az ujszo.com oldalon található számlálót, de bővebb adatokat is közlünk a weboldalon), de ha valaki további információkat szeretne megtudni, saját maga is utánajárhat a részleteknek. A korona.gov.sk nevű honlapon pillanatok alatt elérhetővé válnak a legfrissebb számok, és ugyanitt találhatunk arra vonatkozó információkat is, hogy az egyes fertőzöttek mely megyékben, járásokban élnek. A másik weboldalon, a covid-19.nczisk.sk-n elérhető a korosztályos és a nemek szerinti bontás is (igaz, ezen a honlapon kissé nehezebb tájékozódni).

A fertőzés forrása

Arról azonban egyik weboldalon sem közölnek információkat, hogy az újonnan fertőzött betegek külföldről hozták-e haza a betegséget, és hányan fertőződtek meg Szlovákiában, holott az emberek többségét valószínűleg érdekelné, hogy milyen helyekre nem tanácsos ellátogatni.

Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter és a járványügyi szakértők pár héttel ezelőtt még gyakran tájékoztatták a nyilvánosságot a fertőzöttek útvonaláról, az utóbbi napokban azonban a tárca már elhanyagolta az ilyen jellegű információközlést.

Marek Krajčí egészségügyi miniszter pár hete még gyakrabban tájékoztatott a vírushelyzetről - TASR-felvétel

Hatékony tájékoztatás

Persze nincs szó arról, hogy titkosították az információkat, vagy a minisztérium valamit szándékosan elhallgat, mindössze a nyilvánossággal való kommunikációt kellene hatékonyabbá tenni. Hogy bővebb információkat tudhassunk meg a fertőzöttekről, fel kell keresni a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZSR) regionális irodáit.

Próbára tettük a pozsonyi hivatalt, hiszen kedden ebben a megyében találták a legtöbb fertőzöttet (a 49 új fertőzött közül 21-et itt regisztráltak). Katarína Nosálová, a hivatal szóvivője részletes tájékoztatást adott az ottani járványhelyzetről.

„A járványügyi vizsgálatok kimutatták, hogy az újonnan regisztrált esetek többsége importált, vagyis külföldről hozták haza a betegséget. 9 fertőzött tért haza Ukrajnából, 4-en Szerbiából jöttek, egy pedig Csehországban járt. A többi személyt a már igazoltan fertőzöttek személyes kapcsolatainak felkutatása során azonosították be. Továbbra is zajlanak a szükséges járványügyi intézkedések, de a helyzetet nehezíti, hogy nem minden személyt sikerül telefonon elérni”

– mondta lapunknak a szóvivő.

Válasz nélkül

Ahhoz tehát, hogy részletesebb információkat tudhassunk meg, fel kell keresnünk a regionális közegészségügyi hivatalokat. Az egészségügyi minisztériumot arról kérdeztük, hogy miért nem nyújtanak egy átfogó, mindenki számára könnyedén elérhető tájékoztatást az importált esetekről és az esetleges hazai gócpontokról. A tárca továbbította a kérdésünket a Közegészségügyi Hivatal központi sajtóosztályának, ahonnan lapzártánkig nem kaptunk választ.

Mennyire súlyos?

A járványhelyzet komolyságát mutatja, hogy Ukrajna augusztus 1-től a vörös kategóriába tartozó országokhoz sorolta Szlovákiát, vagyis már kevésbé számítunk biztonságos államnak. Ugyanakkor meg kell jegyezni azt is, hogy Szlovákia még ki sem húzta Ukrajnát a vörös kategóriába tartozó országok közül – tehát az onnan visszatérő személyeknek kötelezően karanténba kell vonulniuk. A járványügyi szakemberek azonban úgy vélik, hogy a Közegészségügyi Hivatal egyelőre az irányítása alatt tartja a helyzetet.

Katarína Nosálová Pozsony megyével kapcsolatban is kedvezően nyilatkozott.

„Tekintettel arra, hogy az újonnan bejegyzett esetek viszonylag szét vannak szórva a megye területén, valamint figyelembe véve az alacsonynak mondható számokat, nincs okunk újabb átfogó járványügyi intézkedések bevezetésére”

– nyilatkozta a szóvivő, de azt hozzátette, hogy a helyzet romlása esetén már szóba kerülhetnek az újabb szigorítások.