Ilyen változásokat hoz mától a Covid-automata

Szlovákiában a regionális járványtérképen jelenleg három különböző színű járással találkozhatunk. A fekete járások számítanak a legsújtottabb régióknak, ezekben a legszigorúbb higiéniai előírások vannak érvényben: az iskolanyitás nem engedélyezett, munkába járni csakis egy hét napnál nem régebbi negatív teszteredménnyel lehet, a természetbe pedig csakis a járáson belül mehetnek az ott lakók (ehhez nem kell teszt).

Hétfőtől 20 járás tartozik a fekete zónába, ezek a következők: Báni, Gyetvai, Dunaszerdahelyi, Galántai, Galgóci, Illavai, Turócszentmártoni, Vágújhelyi, Simonyi, Pöstyéni, Vágbesztercei, Nagyrőcei, Rozsnyói, Vágsellyei, Trencséni, Nagyszombati, Stubnyafürdői, Zsarnócai, Garamszentkereszti, Zólyomi.

A második besorolás, amivel találkozhatunk, a piros színű, ide sorolhatók azok a járások, ahol jelenleg a legkedvezőbb a járványhelyzet. Sajnos az előző héthez képest most kevesebb ilyen régió van a térképen, a számuk 10-ről 6-ra csökkent. Ide tartozik a Késmárki, a Námesztói, az Ólublói, a Sztropkói, a Felsővízközi és a Turdossini járás. Ezekben a munkalátogatáshoz elegendő egy 14 napnál nem régebbi negatív tanúsítvány, és az iskolák újranyitását is engedélyezik (természetesen csak az alsó tagozatosok és a középiskolák végzősei számára). A természetlátogatás a piros járásban élő lakóknak is engedélyezett, de ők ellátogathatnak más, pirossal vagy bordóval jelölt járásokba is (a feketékbe viszont nem).

Ismét nőtt a fekete besorolású járások száma - MZ SR

A regionális járványtérképen a leggyakoribb jelölés a bordó, jelenleg 53 ilyen járást tart számon az egészségügyi minisztérium. A bordó besorolás azt jelenti, hogy a járványhelyzet egy kicsit kedvezőbb, mint a fekete járásokban, de nem annyira jó, mint a piros területeken. Ehhez igazították az óvintézkedéseket is: a munkába járásra ugyanaz vonatkozik, mint a fekete járások esetében, vagyis egy hét napnál nem régebbi koronavírustesztre van szükség. A természetlátogatás viszont ugyanúgy működik, mint a piros járásokban. Az iskolanyitással kapcsolatban kompromisszumos megoldás született, vagyis kinyithatnak bizonyos osztályok, de csak a regionális közegészségügyi hivatalok és a polgármesterek engedélyével.