Idén sem engedélyezték a melegfelvonulást

Pozsony | A pozsonyi Pride idén is online kerül megrendezésre, a szervezők igyekezete ellenére sem engedélyezték a hagyományos felvonulást. Az LGBTI-közösség tagjai szerint a magyarországi melegellenes törvény is igazolja, a szexuális kisebbségek jogaiért továbbra is harcolni kell.