Idén olcsóbban megúszhatjuk a húsvétot

Húsvétig nem egész három hetünk maradt hátra, és addig ugyan még sok minden változhat, ami azonban biztos, hogy a hagyományos ünneplésnek idén is búcsút inthetünk. Az egyetlen pozitívuma az egésznek, hogy ennek köszönhetően több pénz marad a pénztárcánkban.

Egyelőre nem lehet tudni, mit tartogat számunkra a kormány húsvétra, nagy valószínűséggel azonban idén is szigorú járványügyi megszorítások várhatók, vagyis a húsvéti ünnepekre jellemző országos népvándorlás ezúttal is elmarad. A rendőrség ráadásul egyre nagyobb szigorral lép fel a szabálysértők ellen, így valószínűleg a legnagyobb „hagyományőrzők” is kétszer meggondolják, hogy kockáztatják-e a több mint ezereurós büntetést. A visszafogottabb ünneplés egyedüli pozitív hozadéka – természetesen a járvány terjedésének a megfékezése mellett – a kiadásaink csökkenése lehet. „A húsvéti ünnepek normál esetben 200 és 300 euró közötti összeggel csapolják meg egy átlagos szlovákiai család kasszáját. Idén ez – attól függően, hogy az adott család mennyire fogja vissza magát – nagyjából 90–170 euróval lehet alacsonyabb” – nyilatkozta lapunknak Peter Gurecka, a Partners Group SK pénzügyi szolgáltató társaság szakértője.

Olcsóbb élelmiszer

A legnagyobb összeget húsvétkor is az élelmiszerekre fordítjuk. „A család ünnepi menüjére, a locsolóknak készített hidegtálakra, süteményekre, kalácsokra, üdítőkre, alkoholra az elmúlt években háztartásonként átlagosan csaknem 150 eurót fordítottunk, ami idén nagyjából 50 euróval csökkenhet” – állítja Gurecka. Idén azonban nem csupán azért lehet takarékosabb a húsvét, mert kevesebbet fogyasztunk, több élelmiszernek az ára is csökkent az egy évvel korábbihoz képest. „A legfrissebb adataink szerint az elmúlt hónapban a zöldségekhez és gyümölcsfélékhez nagyjából 5, a húshoz csaknem 1,5 százalékkal olcsóbban juthattunk hozzá, mint egy évvel korábban. A tejtermékek ára gyakorlatilag stagnált, és csak a kenyér és péksütemények ára nőtt enyhébb mértékben, alig 1,5 százalékkal” – nyilatkozta Jana Morháčová, a Statisztikai Hivatal szóvivője.

Drágább benzin

A húsvéti ünnepekhez hozzátartozik a családlátogatás is, ilyenkor jóval több autó van az utakon a szokásosnál, ám, ha betartjuk a szigorú járványügyi szabályokat, idén ez is elmaradhat. „Erre az előző években általában 20–100 eurót fordítottunk családonként, vagyis ha tartjuk magunkat a járványügyi szabályokhoz, az idei húsvéti ünnepek során nagyjából ekkora összeget spórolhatunk az üzemanyagon” – állítja Gurecka.

Aki mégis autóba ül, megszegve a szabályokat, annak – a már említett büntetésen kívül – fel kell készülnie arra is, hogy idén nagyobb összeget hagy ott a benzinkúton a tavalyinál. Štefan Adamec, a Statisztikai Hivatal árszintet figyelő részlegének a vezetője szerint az üzemanyagárak csak az elmúlt egy hónapban majd 5 százalékkal nőttek. A benzin.sk üzemanyagportál felmérése szerint a szlovákiai kutakon a 95-ös benzin literenkénti átlagára tavaly húsvét táján, vagyis április közepe felé 1,10, a gázolajé 1,05 euró körül mozgott. Ugyanezen portál szerint az elmúlt napokban a 95-ös benzin literjéért már 1,33, a gázolajért pedig 1,18 eurót kértek. Egy 60 literes üzemanyagtartály teletöltése a gázolajt tankolók számára jelenleg így csaknem 8, a benzint tankolók számára pedig majd 14 euróval kerül többe a tavaly húsvétinál.

Azoknak sincs azonban jó hírünk, akik úgy döntenek, hogy hallgatnak a szakemberekre, idén az ünnepek alatt is otthon maradnak, és inkább majd telefonon keresztül tartják a kapcsolatot a rokonsággal. „A telefontársaságok szolgáltatásai csaknem 8 százalékkal ugrottak meg az egy évvel korábbiakhoz képest” – mondta el lapunknak Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője. Szerinte egyébként a járvány jelenlegi hullámának a lecsengését követően az infláció fokozatos gyorsulásával számolhatunk, az év második felére az átlagos árszint így már 2 százalékkal haladhatja meg az egy évvel korábbit