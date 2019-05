Idén az ellenzéki összeborulás a módi

A szombati európai parlamenti választás nemcsak az EP-képviselők névsorát alakította át, hanem gyakorlatilag teljesen új helyzetet teremtett a hazai politikai palettán is. Az MKP és a Híd távozó európai parlamenti képviselői nyíltan a két párt együttműködéséről beszélnek. Hasonlóan látják a helyzetet a szlovák ellenzéki pártok is.

Összeborulás a láthatáron

Elsőként a Spolu elnöke, Miroslav Beblavý és a Progresszív Szlovákia (PS) vezetője, Michal Truban jelentette be, hogy a két párt a jövőre esedékes parlamenti választáson is közösen indul. „A továbbiakban is szeretnénk együttműködni, örülnénk, ha a többi párt is megértené, hogy az emberek ezt várják tőlünk” – mondta Michal Truban, a PS elnöke. „Felszólítjuk Andrej Kiskát, csatlakozzon hozzánk” – közölte Miroslav Beblavý azzal, hogy ha túl sok párt indul egyedül a választáson, az nem járul hozzá ahhoz, hogy Szlovákia előrelépjen. Arról, hogy milyen együttműködésre gondol a két pártelnök, egyelőre semmi konkrétumot nem lehet tudni. A PS és a Spolu csak a közelmúltban, az európai parlamenti választás előtt döntött az együttműködés mellett. Sőt, lapértesülések szerint épp Kiskának köszönhető, hogy a két párt viszonylag gyorsan megállapodott a mindkettőjük számára elfogadható együttműködés feltételeiben.

Kiska nyitott

Andrej Kiska a tavaly márciusi eseményeket követően döntött úgy, hogy marad a politikai pályán. Ő eddig saját párt alapításában gondolkodott. Kérdés, hogy a PS és a Spolu legutóbbi sikere nem írja-e át a terveit. A kettős szombati győzelmét pozitívan fogadta. „Meglepetés. De az új arcok sikere a régi matuzsálemek fölött nemcsak inspiráló, hanem nagyon örvendetes is” – reagált az államfő a PS/Spolu 20 százalékos győzelmére. Később, az együttműködésre vonatkozó felszólításra így reagált: „minden olyan pártnak, mely változást akar ebben az országban, össze kell fognia és együtt kell működnie. Nem csak a Spolunak, a Progresszív Szlovákiának és Kiskának, hanem az OĽaNO-nak, az SaS-nek és a KDH-nak is”. Szerinte az egymást követő négy választás során a szavazók arra mutattak rá, hogy 12 év után le kell cserélni a Smert.

Az SaS ódzkodik

A legerősebb parlamenti ellenzéki párt, az SaS viszont úgy véli, hogy a nyomás hatására kikényszerített összefogás kontraproduktív lehet, s ellenségeskedést szül a pártok képviselői között, így nem lesz pozitív hatása a választópolgárokra sem. Korábban azonban Richard Sulík pártelnök is felajánlotta az együttműködést Kiskának. Most már óvatosabban fogalmaznak az „összeborulás” kapcsán. „Ha az ellenzéki pártok engednek a sajtó nyomásának, és értékrendjükre valamint programjukra való tekintet nélkül fognak össze, elfojtják a pártok közti versengést” – áll az SaS hivatalos állásfoglalásában. Az SaS minden olyan párttal kész együttműködni, mellyel hasonló vagy azonos az értékrendje, illetve a programja.

Az OĽaNO viszont minden nemű összefogást hasznosnak tart, ezért felkínálja az együttműködést minden olyan pártnak és csoportosulásnak, melynél fennáll a veszélye annak, hogy a szavazatai elvesznének. Emlékeztetnek, hogy a legutóbbi parlamenti választás előtt a Nova és a Ján Budaj nevéhez fűződő Zmena zdola mozgalmaknak nyújtottak segítő kezet.

Grigorij Mesežnikov elemző szerint a PS és a Spolu gyakorlatilag tesztelte az együttműködést az EP-választáson, melynek eredménye azt mutatja, hogy nagyon hatékony volt a közös fellépés. Ez annak is köszönhető, hogy a választási listán egy az egyhez osztották el a pozíciókat. „Így képesek voltak jó eredményt elérni még akkor is, ha a két párt más-más célközönséget szólít meg. Innen nézve abszolút logikus, hogy folytatni fogják az együttműködést” – magyarázza a politikai elemző. A Kiskának felkínált együttműködéssel kapcsolatban már ő is bizonytalan. Mesežnikov szerint kérdés, hogy a távozó államfő élni fog-e a felkínált lehetőséggel. A választás új helyzetet teremtett, s kérdés, hogyan csapódik le a szavazóknál az összefogás lehetősége. „Egyelőre semmit nem zárnék ki, de Kiska eddig saját párt alapításában gondolkodott” – emlékeztetett az elemző. Mesežnikov szerint az ellenzéki pártok széles összefogása nemcsak elképzelhető, hanem bizonyos helyzetben elkerülhetetlen.

„A széles összefogás például akkor lehet elengedhetetlen, ha Andrej Kiska mégis pártot alapít, és olyan támogatottsága lesz, mely nemcsak bejuttatja a parlamentbe, hanem más ellenzéki pártok emiatt a kiesés határára sodródnak” – magyarázta az elemző. Megjegyezte, most még nem látunk tisztán, de az is előfordulhat, hogy az összefogásnak nem lesz részese minden ellenzéki párt.

Smer–SNS egyeztetés

Lapértesülések szerint az együttműködés valamilyen formájáról egyeztet a Smer és az SNS is. A szombati európai parlamenti voksolás mindkét kormánypárt számára katasztrofális eredménnyel zárult. Robert Fico pártja kevesebb mint 16 százalékon, az SNS pedig 4 százalékon zárt. Az elemző arra is emlékeztet, hogy a két párt ideológiailag azonos, ezért náluk nem egyesülésre, inkább választás előtti koalícióra kell gondolni, mert villog a preferenciájuk csökkenését jelző vészjelző.