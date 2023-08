Idén a gyümölcsből is kevesebb terem

„A legfrissebb becsléseink szerint az idei sárgabaracktermés akár a fele is lehet a tavalyinak, almából pedig nagyjából 14 százalékkal kevesebb terem. Ha ezek a becslések beigazolódnak, akkor például az alma esetében az elmúlt hét év legrosszabb terméséről beszélhetünk” – figyelmeztet Monika Opartyová, az ÚKSÚP munkatársa.

„Az idei termésbecslés az alma esetében 4227 tonnával, a körte esetében 128 tonnával (-12,2%), az őszibarack esetében 62 tonnával (-4,9%), a kajszibarack esetében pedig 249 tonnával (-53,8%) marad el a tavalyitól. A tényleges termésről csak december 31-én adhatunk számot, de már az előzetes becslések is azt mutatják, hogy az idei év nem túl kedvező a hazai gyümölcstermesztők számára. Ez leginkább a kajszibarack esetében látszik, amelyet elsősorban a tavaszi fagyok pusztítottak el, rossz évet zárhatnak azonban az almatermesztők is”

– tette hozzá Štefánia Buschbacher, az ÚKSÚP vezérigazgatója. Szerinte 2018-hoz képest, amikor viszonylag bőséges volt a gyümölcstermés, és a szlovákiai termelők több mint 43 ezer tonna almát szedtek le, idén közel 17 ezer tonnával kevesebb hazai alma várható.

Az ÚKSÚP ellenőrei szerint a bőséges gyümölcstermés érdekében különösen fontos az öntözés, a tápanyagellátás és a fagy elleni védelem. A tavaszi fagyok azok, amelyek jelentősen befolyásolhatják a terméshozamot, nyáron pedig a jégeső, a csapadékhiány vagy a heves, hosszan tartó esőzések során fellépő túlzott nedvesség okozhatja, hogy a gyümölcsök megrepednek, és nem nőnek akkorára, amekkorára kellene. A tápanyaghiány szintén csökkenti a terméshozamot. A nitrogén, a kalcium, a foszfor, a kálium és a magnézium különösen fontos a fák megfelelő növekedéséhez, és célszerű humuszt is hozzáadni a talajhoz.

„Az is rendkívül fontos, hogy a termelők felfigyeljenek a betegségekre, kártevőkre, és időben lépjenek fel ellenük a megfelelő permetezéssel vagy más ajánlott intézkedésekkel. Ezért az ÚKSÚP rendszeresen tájékoztatja a termesztőket és a nyilvánosságot a honlapján és a közösségi médián keresztül az aktuális növény- és fabetegségekről, valamint az ellenük alkalmazandó megfelelő permetszerekről. Ugyanakkor emlékeztetjük őket arra is, hogy a rezisztens, vagyis a nagyobb ellenálló képességű fajták választása is jó megoldás lehet” – tette hozzá Buschbacher. (mi, TASR)