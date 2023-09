Hrabko: Olyan dühödt kampányolás folyik, amilyen még nem volt az országban

Igor Matovič OĽaNO-elnök múlt heti összetűzése a Smer tagjaival a migrációról tartott sajtótájékoztató közben további konfliktusokat eredményezett. „Egyáltalán nem az elrettentő hatás érvényesült, egyre több az ilyen fizikai összetűzés” – mutatott rá Hrabko.

Szerinte teljesen lényegtelen, hogy milyen kampánytéma miatt pattant ki a konfliktus. „Mikuláš Dzurinda helyesen állapította meg, hogy a történtek egyáltalán nem függtek össze a migráció kérdésével. Az ilyen konfrontációk már a kampány részévé váltak” – mondta Hrabko a növekvő agresszivitásról. Hozzátette, tíz nappal a választás előtt a migráció kérdésének előhozása sem a megoldásról szól, pusztán kampánytéma.

Rámutatott, a migráció kérdését az ellenzéki pártok és főleg Robert Fico vette elő, hogy politikai tőkét kovácsoljon belőle. De például Andrej Danko SNS-elnök felvetése is irreális, hogy a visegrádi négyek közösen oldják meg a problémát, hiszen maga Danko is beismerte, hogy a V4-es együttműködés most kevéssé hatékony. „És ha meg is egyeznének valamiben a visegrádiak, Ausztria nélkül az mit sem ér” – szögezte le.

Szerinte már csak a választáson derül ki, melyik kampánytéma mekkora hatással volt a választókra. „A felmérések sem annyira mérvadóak már, mert a trendek immár teljesen világosak. Mondhatni nyilvánvaló, hogy melyik pártok jutnak be biztosan a parlamentbe, és melyeknek kell izgulniuk emiatt” – mondta, hozzátéve, mostanra már a pártok eltérő céljai is eléggé egyértelműen körvonalazódtak. Egyesek a választási győzelemért és a miniszterelnök jelölésének jogáért küzdenek, mások mindössze azért, hogy valahogy bejussanak a parlamentbe, vagy legalább a 3 százalékos eredményt elérjék, hogy állami támogatást kapjanak.