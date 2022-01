Februártól nő a cigaretta jövedéki adója, a dohányzás az eddiginél is drágább lesz

A Statisztikai Hivatal legutóbbi felmérése szerint a dohányzóknak már tavaly is jóval mélyebbre kellett nyúlniuk a pénztárcájukba. „Decemberben átlagosan mintegy 14 százalékkal volt magasabb a dohánytermékek ára az egy évvel korábbihoz képest” – mondta el lapunknak Jana Morháčová, a Statisztikai Hivatal szóvivője. A drágulás hátterében a dohánytermékek adóterhelésével kapcsolatos uniós szabályok állnak, amelyek miatt Szlovákiában is nő a dohánytermékek jövedéki adója.

Folyamatos adóemelés

Míg 2017-ben egy húsz cigarettát tartalmazó doboz jövedéki adója a pénzügyminisztérium adatai szerint 1,97 euró volt, tavalyra ez 2,39 euróra nőtt, ami az árakon is meglátszik. Míg 2017-ben a legkeresettebb cigarettamárkák dobozonkénti átlagára 3,20 euró körül mozgott, tavalyra ez 3,90 euróra nőtt. És ezzel még nincs vége a drágulásnak. A dohánytermékek jövedéki adója február elsejétől tovább emelkedik. A dobozonkénti jövedéki adó eléri a 2,54 eurót. A pénzügyminisztérium szerint emiatt átlagosan 20 centtel nőhet a dobozonkénti átlagár, amely így eléri a 4,10 eurót. Hogy pontosan mennyivel is nő a cigaretta ára, az azonban a gyártóktól függ, és ők még a pénzügyminisztériumnál is negatívabb hírekkel szolgálnak. „Az előzetes becsléseink szerint februártól átlagosan 30 centtel nőhet a cigaretta dobozonkénti ára” – ismerte el a napokban a sajtónak Ľubomír Bača, a dohánytermékek legnagyobb szlovákiai terjesztőjének számító GGT vezérigazgatója.

Átmeneti időszak

Ez azonban nem jelenti azt, hogy már holnaptól drágul az összes cigaretta. A jövedéki adó növelésével kapcsolatos szabályok szerint a kereskedők az eddig felhalmozott, még a korábbi áron vett tartalékaiktól március végéig szabadulhatnak meg. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a január végéig, vagyis máig piacra dobott olcsóbb cigarettát a kereskedők március végéig kínálhatják a vevőknek, azt követően azonban már csak a magasabb adóval terhelt drágábbat. Korábban az átmeneti időszak csupán négy hét volt, ami gondot okozott a kereskedőknek, ezért ezt meghosszabbították, hogy ne kelljen nagyobb mennyiségű cigarettát megsemmisíteni. A vágott dohány esetében, amely szintén drágul, ennél is hosszabb, július végéig tartó átmeneti időszakot szabtak meg, míg a füstmentes termékek esetében április végéig válhatnak meg az alacsonyabb adóterhelésű tartalékoktól.

Csökkent a kereslet

A drágulás a keresleten is meglátszik. „Az adataink szerint tavaly nagyjából 4 százalékkal kevesebb cigaretta kelt el az egy évvel korábbinál, amihez azonban a drágulás mellett az is hozzájárult, hogy egyre többen térnek át az alternatív dohánytermékekre” – mondta el Bača. Ráadásul, nem az idei az utolsó év, amikor nő a dohánytermékek jövedéki adója. Az idei 2,54-ről jövőre 2,68 euróra nő a dobozonkénti jövedéki adó, az átlag- ár így a pénzügyminisztérium előrejelzése szerint 4,30 euróra ugorhat. Az idei tapasztalatokat is figyelembe véve azonban a drágulás ennél is nagyobb lehet.

Az állam nyer rajta

A drágulás legnagyobb nyertese természetesen az állam. A pénzügyminisztérium előzetes becslései szerint csak a tavalyi adóemelésnek köszönhetően 109 millió euróval nagyobb összeg folyt be az államkasszába a dohányzóktól az egy évvel korábbihoz képest, idén és jövőre pedig ennél is nagyobb bevételnövekedésben reménykedik. (mi, TASR)