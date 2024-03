Hidegháború a szlovák diplomáciában

A héten rendezték a Szlovák Külpolitikai Társaság (SFPA) sorozatban 22. konferenciáját, melynek fő témája Szlovákia külpolitikájának értékelése. A rendezvényen a hagyományoknak megfelelően a külügy munkatársai is fellépnek, valamint a szervezésben is tevékeny szerepet vállalnak. Az idei évben másként alakultak az előkészületek: a diplomatákat nagy számban megszólító konferencián az esemény történetében először sem a miniszterelnök, sem pedig a külügyminiszter nem lépett fel a rendezvényen. Változott a konferencia színhelye is: az eseményt már nem a külügyminisztérium valamelyik termében, hanem a Devín Szállóban rendezték. A konferencián részt vevő egyetlen közjogi méltóság így Zuzana Čaputová államfő lett, aki a párbeszéd szlovák külpolitikából való eltűnését bírálta. Véleménye szerint problémás, hogy a kormány egyre engedékenyebb a Szlovákiát az ellenségek listájára besoroló orosz rendszerrel, miközben a szövetségeseit egyre durvább szavakkal kritizálja. Az SFPA rendezvényének többi panele is a külpolitikai kihívásokról szólt, fellépett többek között Mikuláš Dzurinda volt miniszterelnök és Pavol Demeš egykori külügyminiszter is.

A szlovák külügy és a szakma közti feszültség nem csak a külpolitikai konferenciáról való kivonulásban tapasztalható. Két hete a Globsec jelentette be, hogy a rendezvény történetében először Pozsony helyett Prágában tartja a 2024-es, sorrendben 19. biztonsági fórumát, háttér-információk szerint a külügyminisztérium nem nyújtott megfelelő segítséget a találkozó előkészítéséhez. A Globsec konferenciái a régió egyik legjelentősebb diplomáciai találkozóhelyének számítanak, több mint száz résztvevővel és tucatnyi programmal, tavaly Emmanuel Macron francia elnök látogatott el a szlovák fővárosba, hogy fellépjen a rendezvényen. Andrej Danko (SNS) korábban élénken kritizálta a konferenciát és kifogásolta, hogy az állam a saját költségein biztosítja a vendégek védelmét és szállítását. A Globsec hivatalos álláspontja szerint a konferencia a jövőben vándorolni fog majd, a think-tank pedig nem hagy fel a szlovákiai tevékenységével.

Az SFPA és a Globsec tevékenységében közös, hogy olyan szervezetekről van szó, amelyek Szlovákia külpolitikájával és nemzetközi vonzatú problémákkal is foglalkoznak, hangsúlyosan nyugatpártiak és volt diplomatákat tömörítenek – Rastislav Káčer volt külügyminiszter például az SFPA felügyelőtanácsának egyik korábbi elnöke, a Globsec nemzetközivé váló vezetésében megtaláljuk Ivan Krasztev politológust, vagy Bajnai Gordon volt magyar miniszterelnököt is. A szlovák diplomácia Robert Fico első három kormánya idején még különösebb konfl iktusok nélkül együttműködött a szervezetekkel. Fico 2012-ben a Globsec fórumának megrendezését például még Szlovákia nagy sikerének nevezte, az SFPA konferenciáján pedig szintén fellépett.