Híd: ha kell, elnökök nélkül legyen közös lista!

"Ez az én személyemet is érinti" - mondta Bugár. Az MKP-ban jelenleg a pártnak két korábbi elnöke, Csáky Pál és Berényi József is aktívan politizál.



Bugár hozzátette, azt is felajánlották, ha az MKP a Híd listáján, tehát nem koalícióban indulna, akkor a választási lista 150 helyét a két párt fele-fele arányban oszthatná el. Az MKP azonban már korábban eldöntötte, számukra elfogadhatatlan, hogy a Híd listáján induljanak. A két párt koalíciós indulása esetén a Híd azt szeretné, hogy a lista helyeit Bugár pártjának javára 70:30 arányban osztanák el, az MKP azonban ebben az esetben is a fele-fele megoszlást szeretné.

Az ügyben az MKP vezetése délután ígért tájékoztatást, cikkünket frissítjük.