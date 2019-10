Híd: Feloszlatta az ötpárti egyeztetést az MKP

A ma reggeli ötpárti egyeztetések után a Híd az alábbi sajtóközleményt juttatta el az Új Szóhoz:

"A ma reggeli tárgyalások végén, ultimátumok után, az MKP arra kérte a Híd és az MKDSZ delegációit, hogy hagyják el a termet. Tették ezt azután, hogy elutasítottak bárminemű kompromisszumos javaslatot, amelyet a Híd és az MKDSZ delegációi tettek.

A tárgyalások egyértelművé tették, hogy az MKP és az Összefogás fontosabbnak tartja a politikai pontszerzést, mint az egységes magyar érdekképviseletet. Az motiválja őket, hogy meglovagolják a közhangulatot, nem pedig az, hogy garantáljuk az erős és sikeres magyar képviseletet a parlamentben és a kormányban. Nagyon csalódottak vagyunk, hogy a két héttel ezelőtt az MKP által elutasított „Régiók Pártja“ után most az ötpárti egyeztetést is kompromisszum nélkül vetette el az MKP. Bebizonyosodott, hogy egyeseknél tíz év után is sokkal erősebb a gyűlölet, mint a közösségi érdek.

A Híd az elmúlt hetekben is a megegyezésre törekedett. Számos ultimátum ellenére mindaddig az asztalnál maradtunk, amíg onnan el nem küldtek. Mi továbbra is arra törekszünk, ami a választóink számára fontos: megteremteni a magyar, nemzetiségi és regionális érdekképviseletet a parlamentben és a kormányban."