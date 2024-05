Hibáztak a testőrök Fico védelme során?

A belügyminisztérium Belső Ellenőrzési Hivatala (ÚIS) a miniszterelnök elleni merénylet kapcsán közfeladatot ellátó személy akadályoztatásának gyanújával büntetőeljárást indított. Ezenfelül a Közjogi Méltóságok és Diplomáciai Képviseletek Védelmi Hivatalához tartozó rendőrök, vagyis a kormányfő testőreinek a merénylet alatt és közvetlen utána tanúsított eljárásával kapcsolatban is vizsgálat indult. Denisa Saková (Hlas) jelenlegi gazdasági miniszter, aki korábban a belügyi tárcát is vezette, ezzel kapcsolatban csütörtökön arról beszélt, a múltban a testőrök, ahogy a mentősök és a rendőrség is, mindig jól vizsgázott a válsághelyzetek során. De arra is rámutatott, a merénylethez hasonló éles helyzetekben, bár a védelmi erők sokat gyakorolják azokat, a valóságban a másodperc tört része alatt kell döntéseket hozni. „Örüljünk, hogy nem lettek további áldozatok” – mondta Saková, aki azonban nem válaszolt világosan arra a kérdésre, hogy a belügyminiszter helyében lemondana-e a tisztségéről.

Nem akar lemondani

A belügyi tárcát jelenleg Matúš Šutaj Eštok, a Hlas politikusa vezeti, aki csütörtökön kijelentette, nem tervez lemondani, de hozzátette, nem ragaszkodik mindenáron a bársonyszékéhez. „Én azzal foglalkozom, hogy minden polgár, közjogi méltóság és a sajtó biztonságát is garantáljam” – jelentette ki. Robert Kaliňák (Smer) védelmi miniszter, aki minden bizonnyal Fico felépüléséig a kormányfői teendőket is ellátja, kijelentette, nem lát okot arra, hogy Šutaj Eštok távozzon a belügy éléről.

Az ellenzéki Progresszív Szlovákia elnöke, Michal Šimečka ugyancsak csütörtökön kijelentette, érzékeli a biztonsági erők irányába megfogalmazott kritikát. „Természetesen a köztársaság miniszterelnöke ellen elkövetett ilyen súlyos támadás megköveteli majd, hogy alaposan kivizsgálják az eljárásukat” – mondta a testőrök felelősségével kapcsolatban. Ugyanakkor hozzátette, tartózkodni kell az elhamarkodott ítéletek megfogalmazásától, jelenleg ugyanis a helyzet megnyugtatására van szükség.

Hamran: Hibáztak

Hamran István korábbi országos rendőrfőkapitány, aki tíz évig a Linx kommandó parancsnoka is volt, most pedig a Demokraták párt színeiben politizál, a Denník N-nek arról beszélt, úgy tűnik, a testőrök súlyos hibákat követtek el. „A helyszínen káosz uralkodott, ez világos. Kudarcot vallottak” – jelentette ki a lapnak adott interjúban arról, ahogy a merénylet helyszínén a testőrök eljártak. Hamran szerint a miniszterelnök védelmét ellátó személyek részéről hiba volt, hogy a kormányfőt menekítő jármű körül szaladgáltak. Ilyenkor ugyanis a védett személy mihamarabbi evakuálása szükséges, hiszen nem lehet tudni, hogy a támadónak vannak-e bűntársai. Arról is beszélt, a testőröknek golyóálló mellényben a miniszterelnök előtt kellett volna állnia, hogy az esetleges lövések és a kormányfő között helyezkedjenek el. De a védett személyre is adhattak volna golyóálló mellényt. Hamran arra is rámutatott, a támadó nem egy speciális kiképzéssel rendelkező fiatal, hanem egy 71 éves, idős férfi volt. Az, hogy ennek ellenére súlyosan megsebesíthette a miniszterelnököt, ugyancsak a testőrség kudarcát igazolja. De szerinte az sem volt helyes eljárás, hogy a testőrök a Ficót szállító autó távozása után a helyszínen maradtak és az addigra már ártalmatlanított támadóval próbáltak foglalkozni. „A testőröknek ilyenkor nincs már ott keresnivalójuk” – mondta Hamran azzal, hogy a helyszínen elegendő egyenruhás és civilbe öltözött rendőr is volt ahhoz, hogy a támadót ártalmatlanítsák. A korábbi rendőrkapitány bírálatot fogalmazott meg a Közjogi Méltóságok és Diplomáciai Képviseletek Védelmi Hivatalát vezető Pavol Krejčível szemben is. Hamran rámutat, Krejčí az őszi parlamenti választás után került a hivatal élére, addig a Hlas kormánypárt járási elnöke volt, illetve a Szlovák Dzsúdószövetséget vezette, de nem volt rendőr. „Megdöbbentő számomra, hogy tavaly még civil volt, most meg az állami testőrség vezetője” – mondta azzal, Krejčí egyszerűen tapasztalatlan ehhez a feladathoz. A korábbi rendőrkapitány arra emlékeztetett, a közelmúltban maga Fico is beszélt arról, hogy veszélyben lehet, a társadalomban uralkodó hangulat miatt meggyilkolhatnak egy koalíciós politikust. Hamran arra is utal, ilyen esetben a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) vezetőjének, a kormány által nemrég kinevezett Pavol Gašparnak a felelőssége is felmerül, aki nem szokványos módon a nyitrabányai kormányülésen is jelen volt. „Egy ilyen incidens után minden civilizált országban lemondana a belügyminiszter” – tette hozzá. A belügyi tárcát vezető Šutaj Eštok ugyanakkor csütörtökön kiállt a testőrséget vezető Krejčí mellett.