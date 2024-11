Hiába nem telik rá, mégis az európai élmezőnyben vagyunk a spontán vásárlások terén

Szlovákia az európai élbolyban, egészen pontosan a harmadik helyen végzett a felmérésben, amely azt kutatta, mennyire tudatos és felelős vásárlók egy-egy ország állampolgárai. Az adatgyűjtés tanulságai szerint idehaza kifejezetten magas azok aránya, akik vásárláskor hajlamosak többet költeni, mint amennyit a pénztárcájuk elbír. A válaszadók indoklása szerint a közösségi médiának, valamint a webáruházak folyamatosan növekvő számának tudható be, hogy könnyen elcsábulnak, derül ki a Intrum követeléskezelő cég felméréséből, amely keretében két tucat európai államban gyűjtöttek adatokat.

Máshogy viselkedünk

A felmérés eredményei szerint a szlovákiai lakosok viselkedése eltér a közvetlen szomszédainknál tapasztalható trendektől. A magyarok, a csehek és a lengyelek ugyanis sokkal jobban védekeznek a közösségi média jelentette kísértéssel szemben. Bár az adatok elég éles képet festenek a polgárok vásárlói magatartásáról, arra a kérdésre, hogy mi állhat a szlovákiaiak felelőtlen költekezése mögött, nehéz választ adni. Az Intrum szakemberei mindössze találgatni tudnak, de azt gondolják, hogy a jelenség hátterében a kormány korábbi döntései bújnak meg. Az energiasegélynek, valamint a családtámogatási csomagnak köszönhetően a lakosokat vélhetően nem érintette olyan érzékeny az elszabadult infláció és az árvágta.

Ezt az elméletet igazolják azok az adatok is, melyek szerint az elmúlt két évben, a pandémia visszaszorulását követően, jelentősen megugrott az ún. impulzusvásárlások száma, amik a szakértők szerint igencsak komoly zavart tudnak okozni a családok pénzügyeiben.

Felelőtlenebbek vagyunk

Az Intrum Slovakia vezérigazgatója, Martin Musil szerint a koronaválság pozitív előrelépést hozott a fizetési morál területén, mostanra azonban visszaestünk a korábbi szintre. Érdemes megjegyezni, hogy továbbra sincs ok az aggodalomra, hiszen az emberek 70 százalékának nem okoz gondot a számláik kifizetése. Akadnak azonban olyan jelek, amikre érdemes figyelni.

Megduplázódott azok aránya, akik nem biztosak benne, hogy a következő hónapban is képesek lesznek időben rendezni a számláikat

– mutatott rá Musil, aki egyúttal arra figyelmeztet, hogy az adatgyűjtésre akkor került sor, amikor még semmit nem lehetett tudni az államháztartás konszolidációjáról, amely tovább csökkenti majd a lakosok bevételeit.

Musil úgy véli, hogy az embereknek eddig azért nem okozott gondot a fizetési határidő, mert szükség esetén éltek a hitelkártyájuk adta lehetőségekkel. Ebben az esetben azonban nem egy szlovákiai trenddel van dolgunk. Az Intrum felmérése szerint általában véve Európában is egyre többen használják a hitelkártyájukat mindennapi életük finanszírozására. Szlovákia azonban ezen a téren is kimagasló eredményeket produkált. Idehaza volt a hetedik legmagasabb az aránya azoknak, akik az elmúlt hat hónapban ezzel a módszerrel próbáltak segíteni szorult helyzetükön. De azok száma is jelentősen nőtt, akik először éltek a hitelkártyájuk biztosította lehetőséggel.

Szeretünk vásárolni, de…

Az Intrum felmérése egyértelműen rámutatott, hogy a lakosok szívesen vásárolnak, az elemzők azonban már most arra figyelmeztetnek, hogy a háztartásoknak lassan elfogy a mozgástere, a fogyasztás ugyanis mérsékelten, de fokozatosan lassul. A januárban életbe lépő konszolidációs csomag pedig tovább teszteli majd a háztartások teherbírását. A 2025-ös év nagy kérdése tehát az lesz, hogy a polgárok képesek lesznek -e alkalmazkodni a megszorítások által tartogatott kihívásokhoz.

A kormány „spórolási” csomagja értelmében várhatóan emelkednek az energiaárak, az áfa alapkulcsa 20-tól 23 százalékra ugrik, ami a fogyasztói árak többségére is hatással lesz. A nagyvállalatok adókötelezettségei nőnek, az egészségügyi dolgozók bérnövekedésének üteme lassul, a családok pedig az eddiginél alacsonyabb adóbónuszra számíthatnak. Azonban hiába a szakértők és a választók egy részének tiltakozása, a koalíció szavazói úgy vélik, nincs ok az aggodalomra. Ők ugyanis határozottan elégedettek a kormány által összeeszkábált konszolidációs csomag minőségével, derült ki az IPSOS ügynökség felmérésből.