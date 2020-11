Hétfőtől újabb lazítások jönnek

A jövő héttől ismét kinyithatnak a színházak, a mozik, az edzőtermek, az uszodák és a templomok, bár csak korlátozott üzemmódban működhetnek – jelentette be Igor Matovič miniszterelnök. Az iskolákra és a határokra is új szabályok vonatkoznak, az éttermekre viszont nem.

Pozsony | A jövő héttől ismét kinyithatnak a színházak, a mozik, az edzőtermek, az uszodák és a templomok, bár csak korlátozott üzemmódban működhetnek – jelentette be Igor Matovič miniszterelnök. Az iskolákra és a határokra is új szabályok vonatkoznak, az éttermekre viszont nem.

Igor Matovič (OĽaNO) pénteken tájékoztatott arról, hogy a járványbizottság jóváhagyta a lazításokra vonatkozó javaslatát. November 16-tól – vagyis éppen egy hónap elteltével – újra kinyithatnak a színházak, a templomok és a mozik, bár a maximális kapacitásukhoz képest csak feleannyi látogatót fogadhatnak.

Szigorúbb intézkedések vonatkoznak az edzőtermekre és az uszodákra: legfeljebb 6 ember tartózkodhat egyszerre az épületben, valamint azt is be kell tartani, hogy 15 négyzetméterre csak egy személy juthat.

Hatan az osztályban

Változás várható az iskolák működésében is. A miniszterelnök már a hét elején elmondta, hogy az anyagi szükséghelyzetben lévő gyerekek várhatóan újra visszatérhetnek az iskolapadba, de részleteket nem árult el. Az oktatási minisztérium végül pénteken tette közzé, hogy az alapiskolák és a középiskolák önkéntes alapon nyithatnak osztályokat olyan diákok számára, akik nem tudnak becsatlakozni a távoktatásba, mert például nincs internet-hozzáférésük vagy számítógépük. A maximális létszám azonban 6 fő, vagyis egy csoportban legfeljebb 5 diák és 1 tanár tartózkodhat. Az Oktatáspolitikai Intézet (IVP) elemzése szerint az első hullámban körülbelül 52 ezer diák maradt ki a távoktatásból.

Határellenőrzés

Hétfőtől a határokon is új szabályok lesznek érvényben. Martin Klus (SaS) külügyi államtitkár elmondta, hogy jövő héttől áttérnek az Európai Bizottság által javasolt közös uniós járványtérkép használatára. Eszerint azonban vörös kategóriába tartozik Magyarország, Lengyelország és Ausztria is, így elvileg hétfőtől már csak azokat engedik be, akik fel tudnak mutatni egy negatív koronavírustesztet, mégpedig nem régebbit, mint 72 óra. Az ingázóknak viszont elegendő lesz, ha kéthetente teszteltetik magukat egy antigénteszttel. Utóbbiak ezen a hétvégén még három nap kivételt kaptak a mintavétel elvégzésére, így szerdáig teszt nélkül is átjárhatnak a határokon, ha igazolják a belügyminisztérium által kiadott nyomtatványon, hogy külföldön dolgoznak. Az ellenőrzések a határon véletlenszerűek lesznek.

A jövő héttől már szükség lesz egy negatív koronavírustesztre, ha be akarunk lépni Szlovákia területére - TASR-felvétel

Az éttermek így sem nyithatnak ki

A járványbizottság azonban hiába lazított a korlátozáokon, a vendéglátóipari egységek továbbra is csak a teraszokon fogadhatják az embereket. Igor Matovič miniszterelnök Richard Sulíkot okolja a történtekért.

A kormányfő ugyanis a hét elején azzal a megoldással állt elő, hogy az éttermek, a bárok, a kávézók, a színházak és az edzőtermek is segítsenek be az antigéntesztekkel zajló tömeges szűrésbe. Az volt a terv lényege, hogy egyenesen az említett vendéglátóipari egységekben végezték volna a tesztelést, háromheti rendszerességgel.

A mintavételhez szükséges eszközöket, valamint a katonákat az állam biztosította volna be, az egészségügyi dolgozók bérét és a további költségeket viszont maguknak a tulajdonosoknak kellett volna kifizetniük. Cserébe viszont kinyithattak volna.

Sulík vs Matovič

Az úgynevezett közösségi tesztelést élesen bírálta Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter. Elmondása szerint az éttermek és a bárok képtelenek lettek volna megengedni maguknak ilyen kiadásokat, hiszen már hetek óta semmilyen bevételük sincs. Az SaS vezetője sokkal célravezetőbb megoldásnak tartotta, hogy azokban a régiókban, ahol alacsony a fertőzöttek aránya, újra nyissanak ki az éttermek, a miniszterelnök ötletét pedig értelmetlennek nevezte.

Matovič a közösségi oldalán pénteken azt írta, lemondott az tervről, erről pedig elsősorban a gazdasági miniszter tehet.

„Sajnos Richard Sulík hülyeségnek nevezte a közösségi tesztelés tervét – amelynek az lett volna a célja, hogy november 30-ig mindent újra kinyithassunk – ezzel pedig az egész projektet eltemette”

– üzente a kormányfő.

Hozzátette: nem tudja, hogyan magyarázta volna el az embereknek a projekt értelmét, ha azt az egyik kulcsfontosságú koalíciós partnere is megkérdőjelezi.

Feszültségek

Sulík nem reagált Matovič személyes megjegyzéseire, a hétfőtől érvénybe lépő lazításokkal viszont elégedett, bár közölte: csak akkor nyugszik meg, ha az éttermek is újra működhetnek majd.

OPLATILO SA! Ak je výsledok takýto, nechám na sebe aj drevo rúbať. Ešte reštaurácie a som spoko 😊 #davajtesipozor #chrantesa #stesuper Közzétette: Richard Sulik – 2020. november 13., péntek

Kettejük között egyébként már hetek óta nő a feszültség, az SaS ugyanis gyakran bírálja az OĽaNO lépéseit, amire a miniszterelnök személyes megjegyezésekkel reagál. Hogy a koalíció kitart-e a választási időszak végéig, Matovič nem tudta megmondani. Sulík a Rádio Expres déli vitaműsorában annyit mondott, hogy pártja nem tervezi elhagyni a kormányt.

Egymásra mutogatás

A kérdés az, hogy mi lesz így a vendéglátóipari egységekkel, amelyek jövő hétfőn továbbra is csak szigorított üzemben működhetnek. Matovič szerint immár Sulíkon van a sor, hogy kidolgozzon egy megfelelő tervet, hogyan lehetne csökkenteni a járvány terjedését, és milyen feltételek mellett működhetnek az éttermek, ha már az ő ötletét elvetették. A kormányfő elmondta, azért engedik meg a mozik, a színházak, a templomok, az edzőtermek és az uszodák működését, mert azok járványügyi szempontból kevésbé veszélyesek, mint a vendéglátóipari egységek.



Matovič és Sulík állandó konfliktusban állnak egymással - TASR-felvétel

A következő lazításokról azonban Matovič szerint csak akkor lehet szó, ha a járványhelyzet stabilizálódik. Korábban úgy határozták meg, hogy a fertőzöttek számának heti középértékének 500 alá kellene süllyednie (jelenleg 2000 fölött van). A járványbizottság azonban most úgy döntött, hogy változtatnak a feltételen, a középérték helyett a fertőzöttek számának heti átlagát veszik figyelembe. Ennek kellene 750 alá csökkennie, hogy újabb lazítások jöhessenek.

Javuló tendencia

Hogy ez mikor következhet be, azt sem Matovič, sem Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter nem merte megtippelni. Utóbbi a pénteki sajtótájékoztatóján jó hírekkel szolgált, hiszen több fontos vírusadat is csökkenő tendenciát mutat. Az egyik legfontosabb mutató, a reprodukciós szám (amely azt jelzi, hogy egy beteg hány további személyt fertőz meg) ezen a héten 1 alá csökkent, jelenleg 0,7 és 0,9 között van. A kórházba kerülő személyek számának heti átlaga is lassabban növekszik, mint amire Krajčíék számítottak. A járványbizottság emiatt újra elkezdte kidolgozni a regionális jelzőlámpa feltételeit, ám erről még további egyeztetések lesznek.

Marek Krajčí szerint javul a járványhelyzet - TASR-felvétel

Krajčí szerint a pozitív tendencia főként az országos tesztelésnek köszönhető. Matovič hozzátette, mindenképpen lesz újabb forduló, mégpedig azokban a falvakban és városokban, ahol az előző körökben a fertőzöttek aránya meghaladta az 1 százalékot. Ezek pontos listáját jövő héten teszik közzé.

Az egészségügyi miniszter a járványhelyzettel kapcsolatban úgy fogalmazott, jó úton jár Szlovákia, ám csakis akkor folytatódhat a görbék csökkenése, ha továbbra is felelősségteljesek maradunk.