Hétfőtől újabb enyhítések

Újdonság, hogy hétfőtől az éttermek teraszai és a konditermek a bordó járásokban is nyitva tarthatnak, csak akkor rendelik el a bezárásukat, ha romlik a járványügyi helyzet. Minden járásban eltörlik a kötelező lázmérést az üzletközpontba való belépésnél, az üzletekbe való belépéshez már negatív tesztre sem lesz szükség. A déli járások rózsaszínűek, és már engedélyezve lesz az ételfogyasztást is a bevásárlóközpontokban. A besorolástól függő konkrét feltételeket a május 17-től hatályos rendeletében teszi közzé a Közegészségügyi Hivatal. A plázákban a továbbiakban is zárva kell tartani a gyereksarkokat és azokat a részeket, ahol több ember ülhetne egy helyen.

Akik a lagzi miatt halogatták eddig az esküvőt, részben fellélegezhetnek – a rózsaszín járásokban bent legfeljebb 25 ember, kültéren pedig 50 személy részt vehet már a lagzin. Ugyanez a szabályozás érvényes az ünnepségekre, családi összejövetelekre. Ha ezekben a járásokban tovább javul a járványhelyzet és átlépnek a narancssárga besorolásba, akkor ilyen eseményeken bent már 50, kint pedig 100 vendég is részt vehet. Ján Mikas tiszti főorvos viszont figyelmeztetett, a részvételhez minden esetben negatív teszteredmény szükséges: 72 óránál nem régebbi PCR-teszt vagy 24 óránál nem régebbi antigéntesztet kell felmutatni. Ami a tömegrendezvényeket illeti, narancssárga járásban 500 személy is részt vehet kültéri ülő rendezvényen, ha ezt a hely kapacitása engedi – az ülőhelyek felét lehet elfoglalni.

Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter az újdonságok ismertetése után újra megkérte az embereket, regisztráljanak oltásra, ugyanis a Pfizer és a Moderna vakcinájából is elegendő van az országban. A tárca vezetője a tegnapi sajtótájékoztatón hangsúlyozta, semmi nincs kőbe vésve – az aktuális járványhelyzetnek megfelelően és a beoltottak arányának függvényében változhatnak a szabályok. A tárca vezetője arra biztatta az embereket, jelentkezzenek a védőoltásra, mivel csak így gyorsíthatjuk fel az előírások enyhítését. Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének (IZA) vezetője elmondta, a Covid-automata harmadik verzióját fogadták el a héten, s bár sok változást tartalmaz, valószínűsíthető, hogy egy-két héten belül újra módosítani fogják. Kiemelte, folyamatosan változik a vírus, illetve az oltottsági arány, a szakemberek pedig egyre több ismerettel rendelkeznek a fertőzéssel kapcsolatban, s mindezt figyelembe kellett venni az új szabályok kidolgozásánál. Az elemző szerint kulcsfontosságú, hogy az egyes minisztériumok által szorgalmazott változások is bekerültek az újonnan elfogadott dokumentumba.

A Covid-automata országos kritériumainak meghatározásánál változik a kórházban kezeltek definíciója – ezentúl már csak a koronavírusos páciensek száma lesz a mérvadó. A fertőzöttek átlagánál pedig csak a heti átlagot fogják figyelembe venni és a meghatározó mutatók között szerepel majd a PCR-tesztek pozitivitási aránya.

Fokozatos nyitás

Ján Mikas országos tiszti főorvos elmondta, az új Covid-automata az előzőnél sokkal jobban tükrözi a javuló járványhelyzetet. A szállodákkal kapcsolatban kiderült, a rózsaszín és annál rosszabb besorolású járásokban legfeljebb két felnőtt tartózkodhat a szobában, kivéve, ha egy háztartásbeli családról van szó. A konditermeknek továbbra is oda kell figyelniük, hány embert engednek be egyszerre, a Covid-automata pontosan előírja az őket érintő szabályokat. Rajtuk áll viszont, hogy egy fix számot határoznak-e meg, vagy a négyzetméter alapján döntik el, hány klienst fogadnak. Rózsaszín szintig továbbra is csak teszttel lehet belépni.

Mozik és meccsek

A bordó járásokon kívül mindenhol megnyithatnak a mozik, a pattogatott kukorica kedvelői azonban csak a narancssárga és annál jobb besorolású járásokban örülhetnek, mivel csak ezekben engedélyezik az ételfogyasztást.

A kulturális eseményeken egyelőre csak az ülő közönséget tartják biztonságosnak, csak akkor csápolhatunk majd a koncerteken, ha az adott járás a lehető legjobb (zöld) fokozatot éri el. A rózsaszín régiókban továbbra is csak az éttermek teraszain szolgálhatnak fel ételt. A narancssárga régiókban azonban már be is lehet ülni étkezni, de legfeljebb négyen foglalhatnak helyet egy asztalnál (kivétel vonatkozik az egy háztartásban élő személyekre). Már holnaptól a rózsaszín és annál jobb besorolású járásokban bármilyen sporteseményen lehetnek nézők, az ismertetett számok alapján. A szervezőknek azonban két hétig meg kell őrizniük a vendégek adatait és a belépés előtt tesztet kell felmutatni. Minden második sorban ülhetnek nézők, az ételfogyasztás pedig tilos. A szervezőknek biztosítaniuk kell a szükséges személyzetet, akik felügyelik az óvintézkedések betartását.

Szájmaszk

A szájmaszk viselésére vonatkozó szabályokat nagyon óvatosan enyhítették, a narancssárga és világosabb járásokban már nem lesz kötelező az FFP2-es típusú szájmaszk viselése, elég lesz a hagyományos kendő vagy sebészeti maszk. A kórházban ápolt hozzátartozó látogatására továbbra is ugyanazok a kivételek vonatkoznak: a súlyos betegeket és haldoklókat lehet látogatni. A kórházba való belépésnél a negatív teszt helyett már elég az oltást vagy a fertőzésen való átesést igazolni.

Utazás

A külföldről hazatérőkre vonatkozó kötelező karantén feloldásáról egyelőre nem árultak el részleteket, annyi azonban biztos, dolgoznak az utazási szemaforon. Legkésőbb a jövő hét elején ismertetik az üdülés céljából történő utazás feltételeit.