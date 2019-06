Hétfőtől drágít a posta

Július elsejétől, vagyis már hétfőtől drágul több postai szolgáltatás díjszabása, többet fizetünk majd a levelek kézbesítéséért és a pénzátutalásért is. A Szlovák Posta ezúttal is az utolsó pillanatban tájékoztatta a lakosságot az áremelésről.

Pozsony | Július elsejétől, vagyis már hétfőtől drágul több postai szolgáltatás díjszabása, többet fizetünk majd a levelek kézbesítéséért és a pénzátutalásért is. A Szlovák Posta ezúttal is az utolsó pillanatban tájékoztatta a lakosságot az áremelésről.

Az 50 grammnál könnyebb másodosztályú levelek szlovákiai kézbesítéséért a Szlovák Posta július elsejétől az eddigi 50 helyett 65 centet kér majd, ami 30 százalékos drágulás. Egy ugyanilyen súlyú hivatalos küldemény ára 26 százalékkal, az eddigi 1,55-ről 1,95 euróra nő. Az 50 grammnál könnyebb másodosztályú ajánlott levélért hétfőtől 25 százalékkal, 30 centtel fizetünk majd többet, ez így 1,55 euróba kerül majd. Az intézkedés a háztartásokat és a vállalkozókat is sújtja, hiszen leggyakrabban az 50 grammnál könnyebb levelekben postázzák a számlákat és számlakivonatokat. Többet kell majd fizetniük azoknak is, akik a postán keresztül szeretnének pénzt átutalni. Ha például első osztályú szolgáltatással szeretnénk átutalni 30 eurót, ezért már 2,30 eurót kérnek majd, 10 centtel többet, mint eddig. A jó hír, hogy ezúttal nem drágul a csomagküldés díjszabása.

A Szlovák Posta most sem siette el a lakosság tájékoztatását a változásokról. A távközlési és postai szolgáltatások szabályozásával megbízott hivatal június 12-én bólintott rá a július elsejétől életbe lépő áremelésekre, ami eleve rendkívül rövid időszak, hiszen a két időpont között csupán 19 nap van. A Szlovák Posta a lakosságot ráadásul csak az utolsó pillanatban, egy pénteken közzétett sajtónyilatkozatban értesítette a változásokról. Ez azonban nem az első ilyen eset, 2016-ban például csak 12 nap telt el a hivatalos jóváhagyás és az áremelés között, és a tájékoztatást akkor is elmulasztották.

A Szlovák Posta a nyilatkozatában azzal magyarázza az áremelést, hogy évről évre kevesebb levelet küldenek, miközben tavaly a minimálbér és bérpótlék emelése miatt is nőttek az ezzel kapcsolatos költségei. A társaság szerint július elsejétől átlagosan 11 centtel nő szolgáltatásainak az ára, és a mostani áremelés havi 5 centtel növeli az egy lakosra jutó kiadásokat.