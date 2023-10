Hétfőn reggel folytatódtak a kormányalakítási tárgyalások

Nem fogok hazudni, ha azt mondom, hogy a Hyundai Staria az egyik legfurcsább autó, amit idén teszteltem. Erről elsősorban a rendkívül szokatlan, futurisztikus forma és rikító szín tehet, amely miatt úgy forognak utánna a járókelők, mintha valamilyen luxuslimuzint látnának. Ezért is tudtam rögtön, hogy ezt az autót videóban is be kell mutatni.