Hét év után hozták haza Egyiptomból azt a két gyereket, akiket apjuk rabolt el

Hazatérésükről a szlovák külügyminisztérium számolt be, amely éveken át fáradozott az ügy megoldásán.

A gyerekek azért térhetnek haza, mert egy egyiptomi bíróság jóváhagyta, hogy az anyjuknál helyezzék el őket. Az egyiptomi és a szlovák hatóságok közösen derítették ki, hogy a két gyerek, Y. I. és J. I. hol tartózkodik Egyiptomban.

„A két kiskorú hazatérése is bizonyítja, hogy jók az egyiptomi-szlovák kapcsolatok, és az egyiptomi hatóságok hajlandók részt venni az olyan kényes és bonyolult ügyek megoldásában is, mint a családon belüli gyerekrablás. Egyúttal igazolja azt is, hogy hatékonyan működik a szlovák diplomácia, a konzuli szolgálat, és az ügyben résztvevő egyéb szlovákiai szervek” - jelentette ki Miroslav Lajčák (Smer-SD) külügyminiszter. Egyúttal megerősítette, hogy szorosan együttműködnek az egyiptomi hatóságokkal egy másik hasonló ügy megoldásán: a kiskorú A. A.-t 2008-ban rabolta el szlovák anyjától egyiptomi apja.