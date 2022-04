Heger: Szlovákia szolidáris, Ukrajna biztonsága a mi érdekünk is

Eduard Heger (OĽaNO) szlovák kormányfő Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével együtt utazott Ukrajnába pénteken, ahol először a bucsai tömeggyilkosság helyszínén jártak, majd Kijevben Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkoztak. Zelenszkij megköszönte, hogy Szlovákia katonailag is segíti országát, Pozsony egy S–300-as légvédelmi üteget adott át Kijevnek, de azért is hálás volt, hogy Szlovákia polgárai gondoskodnak az ukrán menekültekről. „Köszönjük, Ukrajna soha nem felejti ezt el” – mondta Zelenszkij.A szlovák ellenzék, a Smer és a Hlas azonban élesen bírálta, hogy a szovjet gyártmányú S–300-as légvédelmi rakétákat a kormány Ukrajnának adta. A Hlas vezetője, Peter Pellegrini azt kritizálta, hogy az erről szóló döntés teljes titokban született meg, sőt, a kormány tagadta is, hogy ilyesmire készülne. Robert Fico, a Smer elnöke szerint pedig a rendszer Ukrajnának való átadásával meggyengül Szlovákia légvédelme. Mindezt annak ellenére mondta, hogy az Egyesült Államok, Németország és Hollandia sokkal modernebb Patriot-rakétákat küldött a szlovák légtér védelmére.

Orosz ügynökök?

Heger még Kijevből üzente meg Pellegrininek és Ficónak, hogy ezen kijelentéseik után inkább lépjenek ki a szlovák politikából. „Robert Fico és Peter Pellegrini Oroszország érdekében jár el, és támogatják Ukrajna vereségét. Ezt bizonyítják az S–300-as rendszer adományozására adott reakcióik is. Arról a rendszerről van szó, amelyről szilárdan hiszem, életeket fog menteni Ukrajnában. Bárki, aki látta a kramatorszki pályaudvar előtti szörnyű mészárlást, tudja, miről beszélek. Ezek az urak nem sajnálják az áldozatokat, az ártatlan civileket, a nőket és a gyerekeket. Nem sajnálják a halálra kínzott embereket, elpusztított sorsokat, a lerombolt otthonokat. Erkölcstelen emberek ők, akik elárulták az emberiességet, a békét és a demokráciát” – írta a közösségi oldalán Heger, aki szégyenfoltnak nevezte a két politikust. „Fico úr, Pellegrini úr, csatlakoztak az európai szélsőségesek tömegéhez. Lépjenek ki a szlovák politikából, és menjenek az orosz politikába. Oda valók” – tette hozzá. A miniszterelnök a szombati sajtótájékoztatóján pedig arról beszélt, a két politikus úgy viselkedik, mintha orosz ügynök lenne. Egyben meghívta őket Ukrajnába, hogy nézzék meg az orosz pusztítást. Pellegrini egyébként visszautasította a vádakat és kijelentette, számára nem jelent gondot, hogy Ukrajnába utazzon.

Ukrajnát az EU-ba

Szlovákia erős nyomást gyakorol majd, hogy Ukrajna minél hamarabb az Európai Unió tagja lehessen, mondta továbbá Heger. Arról is beszélt, Szlovákia egy reformcsapatot kínált fel az országnak. „Ukrajna a szomszédunk és a barátunk. A barátnak nem fordítunk hátat szükség esetén” – mondta, hozzátéve, hogy Kelet-Szlovákián is segít, ha Ukrajna egy stabil és virágzó ország lesz.

530 millió Ukrajnának

Szlovákia 530 millió eurót ad az országba érkező ukrajnai menekültek támogatására. Olyan EU-s pénzekről van szó, amelyeket eddig nem hívtak le. A támogatást humanitárius segítségre és az alapvető létszükségletek biztosítására költhetik, de dotációt kaphatnak azok a szlovákiai állampolgárok is, akik például ukrán óvodát hoznak létre. „Szlovákia szolidáris Ukrajnával, hűséges szomszédok vagyunk. Ukrajna biztonsága és jóléte a mi érdekünk is” – mondta Heger. További ötmillió eurót pedig az ukrajnai régiók fejlesztésére különítettek el egy szlovák–ukrán határon átívelő együttműködés keretén belül.

(czg)