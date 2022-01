Heger szerint az ellenzék félretájékoztat a védelmi megállapodásról

„Tájékoztattam az ET elnökét azokról a dezinformációkról, amelyeket (Szlovákiában) ezzel a megállapodással kapcsolatban hangoztatnak, és amelyek sajnos tovább mélyítik a gyűlöletet. Azok a politikusok terjesztik ezeket, akik a megállapodást egykor előkészítették” – fogalmazott Heger, hangsúlyozva: céljuk a biztonság megerősítése.

A miniszterelnök elmondása szerint a megállapodás aláírására a következő hetekben kerülhet sor, majd a dokumentum a parlament elé kerül ratifikálásra.

A kormányfő és Michel az ukrajnai feszült helyzetről is egyeztettek. „Keleti határunkon fenyegetéssel állunk szemben. Az Ukrajnát fenyegető veszély Szlovákiát is fenyegeti” – jegyezte meg Heger. Az ET elnökével egyetértettek abban, hogy a feszültség enyhítésére van szükség, és folytatni kell a párbeszédet Oroszországgal.

Michel is hangsúlyozta a diplomácia fontosságát, hozzátette ugyanakkor, hogy az EU az Egyesült Államokkal és a NATO-val közösen kész határozott és átfogó intézkedéseket hozni, ha eszkalálódik a helyzet Ukrajna keleti határán.

A találkozón szóba került a két közelgő EU-csúcs is, amelyek fő témái a gazdaság, a védelem és a biztonság lesznek.

Heger csütörtökön a kormányhivatalban találkozik Mark Rutte holland miniszterelnökkel, hogy az európai politika aktuális kérdéseiről egyeztessenek.