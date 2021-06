Heger szeretné, ha Lengyelországba is kedvező feltételekkel utazhatnánk

Eduard Heger (OĽaNO) szlovák miniszterelnök csütörtökön lengyel kollégája, Mateusz Morawiecki elé terjesztette azokat a kedvező utazási feltételeket, amelyekben Szlovákiának sikerült megállapodnia Csehországgal, Magyarországgal, Ausztriával és Horvátországgal. Szlovákia szeretné, ha Lengyelország is csatlakozna ehhez a megállapodáshoz.

Pozsony | Eduard Heger (OĽaNO) szlovák miniszterelnök csütörtökön lengyel kollégája, Mateusz Morawiecki elé terjesztette azokat a kedvező utazási feltételeket, amelyekben Szlovákiának sikerült megállapodnia Csehországgal, Magyarországgal, Ausztriával és Horvátországgal. Szlovákia szeretné, ha Lengyelország is csatlakozna ehhez a megállapodáshoz.

Heger csütörtöki lengyelországi hivatalos látogatása során tájékoztatott a Magyarországgal, Ausztriával, Csehországgal és Horvátországgal kötött megállapodásról, amelynek értelmében a már beoltott szlovák állampolgárok anélkül utazhatnak nyaralni ezekbe az országokban, hogy tesztet kellene csináltatniuk, vagy karanténba kellene vonulniuk. Ez akkor lehetséges, ha legalább 22 nap eltelt el a vakcina első adagjának beadása óta.

A miniszterelnök azt szeretné, ha a szlovák állampolgárok ilyen feltételek mellett léphetnének be Lengyelország területére is, a lengyel állampolgárok pedig Szlovákiába.

Morawiecki a sajtótájékoztatón elmondta, számos ország már elismeri más országok oltási igazolását. Hangsúlyozta, hogy ami az orosz Szputnyik V vakcinát illeti, Lengyelország csak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinákat ismeri el.

Heger hangsúlyozta, hogy Lengyelország nagyon fontos szomszédunk, és a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk. „Gazdasági és politikai téren is együttműködünk, de a kultúra és a nyelv is összeköt bennünket, ami az idegenforgalom szempontjából is előny” – mondta. Emlékeztetett arra, hogy tavaly több mint 100 ezer lengyel állampolgár látogatott Szlovákiába.

A találkozó fontos témája volt az áfa (DPH) kérdése is, ami Heger szavai szerint évek óta gondot okoz Lengyelországnak és Szlovákiának is. Megjegyezte, hogy ezen a területen már elkezdődött, és gyors léptekkel halad az együttműködés. Elmondta, hogy a két ország között továbbra is intenzív információcsere zajlik a pénzügyi közigazgatás területén, hogy az adócsalásokra fény derüljön. „Változtatunk a helyzeten, korrigáljuk a dolgokat, és úgy gondolom, ezzel befellegzett a csalóknak” – tette hozzá.

Csütörtöki lengyelországi látogatása során Heger megkoszorúzta az 535. számú szlovák szakasz emlékművét és az ismeretlen katona sírját. Meglátogatta a varsói szlovák intézetet, és a látogatás utolsó programpontjaként találkozik Andrzej Duda lengyel elnökkel.

A szlovák delegáció tagja Martin Klus, a külügyminisztérium államtitkára és Ján Oravec, a gazdasági minisztérium államtitkára is.

Heger csütörtökön késő délután tér haza első hivatalos lengyelországi útjáról.