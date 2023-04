Heger: Finnország értékes szövetséges, jó döntést hozott a NATO-csatlakozással

„Finnország jó döntést hozott a NATO-csatlakozással, és értékes szövetségesünk lesz, köszönhetően világos értékrendjének, jól felszerelt és jelentős létszámú hadseregének, valamint a hibrid hadviseléssel szembeni ellenálló képességének” – szögezte le Heger. Kiemelte a finn oktatás magas színvonalát, továbbá fejlett hadiiparát, és azt, hogy ezen a területen Szlovákia élénken együttműködik Finnországgal.

Heger azt is hangsúlyozta, az Ukrajna elleni orosz invázió is igazolta, hogy jó döntés volt Szlovákia NATO-csatlakozása, és így lesz ez a finn belépéssel is. „Ha Putyin nem támadja meg Ukrajnát, nyilván nem került volna most sor a finn csatlakozásra. A semlegesség évei alatt a finnek emocionális szempontból is hozzászoktak ehhez az állapothoz, hozzátartozott az országról alkotott képhez. De az Oroszországgal szomszédos Finnországban Putyinnak sikerült bekapcsolnia az összes pirosan villogó vészjelzést” – jegyezte meg Heger.

Finnország kedden a NATO 31. tagállama lett, a brüsszeli NATO-központ előtt az ábécé sorrend szerint Észtország és Franciaország zászlaja mellett lengedezik a finn lobogó. Csatlakozását a tagállamok közül utolsóként a múlt héten hagyta jóvá Törökország.

Ukrajna megtámadása után Finnország és Svédország 2022 májusában közösen kérte felvételét az Észak-atlanti Szövetségbe, ehhez az összes tagállam jóváhagyása szükséges. A svéd csatlakozást két tagállam, Törökország és Magyarország még nem ratifikálta.