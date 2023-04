Három–kilenc centiméternyi hó hullott

Egy amerikai exelnök elleni büntetőeljárás tényleg precedensértékű. Lehet, hogy nem a mai lövészárkokból szemlélve, viszont majd visszatekintve néhány évtized távlatából is emlékezni fogunk a keddi napra, amikor Donald Trump besétált a New York-i büntetőbíróságra, és ha csak a tárgyalás idejére is, de őrizetbe vették.