Három hét maradt az ifjú házasoknak szánt kedvezményes kölcsön igénylésére

Az Állami Lakásfejlesztési Alap fiatal házasoknak szánt lakáshitelének köszönhetően a fiatal családok ugyan rendkívül kedvező feltételek mellett juthatnak kölcsönhöz, ehhez azonban több feltételt is teljesíteniük kell. Ezek közül a legfontosabb, hogy a házaspár egyik tagja sem lehet 35 évnél idősebb. Nem kevésbé fontos feltétel azonban az is, hogy a hitelt a házasságkötést követő három évben igényelhetik, vagyis, akik ugyan még nem töltötték be a 35. életévüket, ám több mint három éve házasodtak össze, azok erre már nem jogosultak.

Bevételi határok

A lehetséges igénylők körét tovább szűkíti, hogy az állam megszabott egy bevételi keretet is, amelyet az igénylőknek teljesíteniük kell. „Míg a bevételek alsó határának a meghatározásánál az előző negyedévet veszik alapul, a felső határnál az előző kalendáriumi év bevételeit vizsgálják. A hitelt igénylő házaspár havi bevételei az igénylést megelőző negyedévben – a kötelezettségeiket leszámítva – nem lehetnek alacsonyabbak a létminimum 1,3-szorosánál, aminek meg kell haladnia vagy legalább olyan szinten kell mozognia, mint az általuk igényelt hitel havi törlesztőrészlete. A hitelt igénylő család nettó bevételei ugyanakkor nem haladhatják meg a létminimum ötszörösét” – mondta el Rastislav Lackovič, az Állami Lakásfejlesztési Alap szóvivője. A létminimum összege 2021. július 1-jétől 2022. június 30-áig egy felnőtt személy esetében havonta 218,06 euró, a közös háztartásban élő további felnőtt személy esetében 152,12, egy eltartott gyermek esetében pedig 99,56 euró. Az ifjú házasoknak szánt hitel esetében ez azt jelenti, hogy a férjre és feleségre együttvéve 370,18 eurós létminimummal számolhatunk.

Kedvező kamatozás

A kölcsönt építkezésre, új és öregebb lakás, családi ház vásárlására, illetve felújítására egyaránt felhasználhatják. Ha már egy létező ingatlanhoz építenek hozzá egy újabb lakórészt, a hitel elérheti a költségek 100 százalékát, legfeljebb azonban 120 ezer eurót, miközben a futamidő felső határa 40 év, az éves hitelkamat pedig 1 százalék. Ha társasházban szeretnének lakást vásárolni, vagy családi házat vennének, a feltételek hasonlóak, mint az építkezésnél. Akik felújításra szánják a kölcsönt, azoknak azonban ügyelniük kell arra is, hogy az adott ingatlan használatbavételi engedélyét legalább tíz évvel a hiteligénylést megelőzően kellett kiadni, vagyis az ennél újabb ingatlanok felújítására nem nyújtanak kölcsönt. Ha ezt a feltételt teljesítik, akkor a felújítás költségeinek a 100 százalékát hitelből fedezhetik, már ha ezek nem haladják meg a 30 ezer eurót, ennél nagyobb összeget felújításra ugyanis nem kapnak. A futamidő ez esetben legfeljebb 20 év, az éves kamat pedig szintén 1 százalék.

Az alapterületet is nézik

A feltételek között szerepel azonban az alapterület is, amely az egyes lakástípusok alapján változik. A társasházi lakás alapterülete – az erkéllyel vagy terasszal együtt – nem lehet nagyobb 80 négyzetméternél, míg a családi ház esetében a felső határ 120 négyzetméter. Ez utóbbiba nem számolják bele azonban a balkonokat és teraszokat, és a 25 négyzetméternél nem nagyobb garázsokat sem. „A hitel biztosítékaként olyan ingatlan szolgálhat, amelynek az értéke eléri a felvett hitel legalább 1,3-szorosát. Gyermek születése esetén – ha ez megéri legalább az egyéves kort – pedig 2 ezer eurót engedhetnek el a visszafizetendő összegből” – tette hozzá Lackovič.

A hiteligénylést szeptember 30-áig az Állami Lakásfejlesztési Alapnak – az összes szükséges igazolással együtt – annak a járásnak a székhelyén található városi hivatalban adhatják be, amelyben építkezni szeretnének vagy lakást vásárolnának. Az igényléshez szükséges formanyomtatványokat és a kölcsönnel kapcsolatos összes fontos részletet az Állami Lakásfejlesztési Alap honlapján (www.sfrb.sk) tették közzé. (mi, TASR)