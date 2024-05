Három éve nem látott mélypontra esett vissza a drágulás üteme Szlovákiában

Míg korábban elsősorban az élelmiszerárak növekedése miatt szállt el az infláció, mára fordult a kocka. „A leglátványosabb, több mint 16 százalékos éves drágulást a szeszes italok, csaknem 10 százalékosat pedig a dohányáru esetében mértük, ami elsősorban a megemelt jövedéki adó számlájára írható. A közlekedési ágazatban – elsősorban a drágább benzin és buszközlekedés miatt – is közel 7%-kal nőttek az árak. A vizsgált időszakban gyorsabb ütemben, éves összehasonlításban több mint 8 százalékkal növelték az áraikat azonban a fodrászatok is” – mondta el lapunknak Jana Morháčová, a Statisztikai Hivatal szóvivője.

Élelmiszer és rezsi

A jó hír, hogy a szlovákiai háztartások két legfontosabb kiadási tétele – az élelmiszerek és a lakhatás – csak kismértékben járult hozzá az áremelkedéshez.

„Közel három év elteltével most először fordult elő, hogy hogy az élelmiszerek átlagára alig változott az egy évvel korábbihoz képest”

– figyelmeztet Morháčová. Az egyes élelmiszerek között azonban jelentős különbségek vannak. Az édességekért és a gyümölcsért például 4,2, illetve 4,1%-kal fizettünk többet, mint egy évvel korábban. A kenyér ugyanekkor 2,3, a hal 1,4, a hús pedig 0,7 százalékkal drágult. Ezzel szemben a legjelentősebb áresést a tej, a sajt és a tojás esetében mérték, ezekhez manapság csaknem 6 százalékkal olcsóbban juthatunk hozzá az egy évvel korábbihoz képest, de tovább csökkent az étolaj ára is.

Havi összehasonlításban, vagyis márciushoz képest a fogyasztói árak áprilisban elenyésző mértékben, 0,3 százalékkal emelkedtek. A legnagyobb áremelkedést a közlekedési ágazatban mérték, amelyben az üzemanyagok és a repülőjegyek is 2%-kal drágultak. Az élelmiszer-árak átlagos árszintje ezzel szemben 0,3%-kal csökkent márciushoz képest.

Növekvő reálbérek

Az infláció lassulása természetesen korántsem jelenti azt, hogy a lakosság helyzete látványosan javult volna.

„Az elmúlt két év, 2022 és 2023 rekordmagas élelmiszer-inflációját nem lehet csak úgy kitörölni. Ugyanazért a bevásárlásért, amelyért 2021-ben még 100 eurót fizettünk volna, ma már 143 eurót kérnek az üzletekben”

– figyelmeztet Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője. A nominális bérnövekedés szerinte tavaly már egész jól alakult, de még mindig az infláció mögött kullogott, a szlovákiai alkalmazottak reál-értéken így még tavaly is kevesebbet kerestek, mint egy évvel korábban, még ha a csökkenés enyhébb is volt, mint például 2022-ben. „Az infláció idei lassulásának köszönhetően azonban már a reálbérek is nőhetnek, vagyis a fizetéseinkből többet engedhetünk meg magunknak, aminek köszönhetően a fogyasztásunk is nőhet” – tette hozzá Sadovská.

Mire számíthatunk?

Az átlagos éves infláció tavaly elérte a 10,5 százalékot, az év folyamán azonban fokozatosan csökkent: a januári 15% feletti értékről decemberre 6% alá lassult. „Ez a trend idén is folytatódik, az átlagos éves infláció így 3 százalék körüli szintre eshet vissza, de nem zárjuk ki az ennél alacsonyabb inflációt sem” – mondta Sadovská. Matej Horňák, a Szlovák Takarékpénztár makrogazdasági elemzője szerint az élelmiszerárak a nyári hónapokban havi szinten még csökkenhetnek is, az egyes élelmiszer-kategóriák között azonban továbbra is látványos különbségek lesznek.