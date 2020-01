Hamarosan még drágábban tankolhatunk a szlovákiai kutakon

A közel-keleti helyzet újabb kiéleződése miatt az elmúlt napokban megugrott a kőolaj világpiaci ára, amit hamarosan a szlovákiai autósok is megéreznek a pénztárcájukon.

Kasszám Szulejmáni iráni tábornok és kémfőnök kilövése, a közel-keleti és líbiai feszültség éleződése miatt e hét elején rég nem látott szintre emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Hétfő délelőtt a Szlovákia számára is mérvadó északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti (159 liter) 70,11 dolláron állt, ilyen drága utoljára tavaly május végén volt. Keddre ugyan 68 dollárra esett vissza a hordónkénti ár, az elemzők szerint azonban a közel-keleti térség biztonságos olajexportját veszélyeztetheti, ha tovább nő a feszültség Washington és Teherán között, illetve ha Irán oldalán Irak is az Egyesült Államok ellen fordul. A legnagyobb kérdés most az, hogy mivel válaszolnak az irániak Szulejmáni kiiktatására. Az egyik leggyakoribb és leginkább magától értetődő lépés az olaj-infrastruktúrával szembeni támadás lenne. Irán egyik legnagyobb stratégiai fegyvere, hogy le tudja zárni a Hormuzi-szorost, amin keresztül a világ kőolajellátásának negyede halad keresztül – nagyjából huszonötmillió hordó minden nap, ami jelentős árugrást eredményezne.

A világpiaci árak növekedését a szlovákiai kutakon is megérezzük. A Statisztikai Hivatal kedden közzétett felmérése szerint december utolsó két hetében a 95-ös oktánszámú benzin literje a szlovákiai töltőállomásokon átlagosan 1,26 euróba, a gázolajé pedig 1,20 euróba került. A benzin.sk üzemanyagportálnak az idei év első napjaira szóló összesítése ugyanakkor már a 95-ös benzin esetében 1,34 eurós, a gázolaj esetében pedig 1,25 eurós átlagárat jelez.

„Az elkövetkező hetekben a szlovákiai töltőállomásokon is fel kell készülnünk az üzemanyagok drágulására. A benzin és a gázolaj literenkénti ára is nagyjából 3–4 centtel nőhet”

– nyilatkozta Lukáš Lipovský, az XTB társaság brókere.

(mi, TASR, MTI)