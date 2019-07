Gyerekek ezrei élnek "szivárványos családban"

Függetlenül attól, hogy az állam nem támogatja az ún. „szivárványos családokat”, az országban jelenleg is több ezer olyan gyerek él, akiknek szülei azonos neműek. A politikusok nagy része elutasító, a szakemberek szerint azonban a szexuális orientáció nem befolyásolja azt, hogy jó szülők vagyunk-e vagy sem.

Két felvonulás is zajlik ma a fővárosban. Az egyik a nemzetközi szivárványos felvonulás, amellyel az LGBTI-közösség tagjai hívják fel a figyelmet az elfogadás és a tolerancia fontosságára. Ezzel egyidőben a Hrdí na rodinu (Büszkék a családra) címmel szintén menet indul, itt a hagyományos család védelmét fogják hangsúlyozni. Ez utóbbin a szélsőséges ideológiáktól sem megriadó Sme rodina párt tagjai is részt vesznek, akárcsak a tavaly év homofóbjának választott házelnök, Andrej Danko. Ő a héten kijelentette, ugyan elfogadja a meleg párokat, de a toleranciája addig terjed, amíg ezen párok gyereket szeretnének örökbe fogadni. Mint mondja, senkinek sincs joga arra, hogy kiskorú gyereket arra kényszerítsen, hogy két férfi vagy két nő kötelékében éljen.

A Pride kapcsán a figyelem az LGBTI-közösség tagjaira terelődik, és a „szivárványos családok” jelenléte is előtérbe kerül. Hana Smitková pszichológus szerint nem vagyunk nyitottak, és nem látjuk a létező, klasszikus családmodelltől eltérő formákat. Zuzana Čaputová államfő szintén arra hívja fel a figyelmet, hogy szükséges foglalkozni az LGBTI-közösség tagjainak jogaival, mint ahogy szükség van a Szlovákiában élő összes család támogatására is. „A hozzám közel állóknak minden esetben a legjobbat szeretném, és ezért tartom fontosnak, hogy egy minden tekintetben nyitott társadalomban élhessenek” – írta a köztársasági elnök a közösségi oldalán.

Minden rendben

Hana Smitková pszichológus szerint semmiféle eltérés nem tapasztalható azon gyerekek között, akik „szivárványos családban” nevelkednek, és azok között, akik klasszikus családban, tehát egy apával és egy anyával nőnek fel. „A kutatások azt bizonyítják, hogy az azonos nemű párok által nevelt gyerekek teljesen rendben vannak: nincsenek viselkedési zavaraik vagy beilleszkedési problémáik” – állítja a szakember. Szerinte át kéne gondolni, hogy pontosan miről is szól a család. „Nem értem, a szexuális orientáció hogyan befolyásolná azt, milyen egy szülő, hogy milyen gyereket nevel fel. Miért ne lenne alkalmas gyereket nevelni egy LGBTI-közösségbe tartozó ember?” – teszi fel a kérdés Smitková.

Nálunk sem újdonság

A szivárványos családok hazai jelenléte nem fikció, hanem tény, ezt több felmérés is bizonyítja. A Szlovák Tudományos Akadémia anyák napjára megrendelt reprezentatív felméréséből kiderült, hogy az országban négyezer háztartásban nevel két nő azonos nemű partnerével legalább egy, 3 és 12 év közötti gyereket. A tavaly november elején készített felmérés 1010 nő megkérdezésével készült. A válaszok alapján elmondható, hogy a legtöbben a férjükkel nevelnek gyereket, ez a résztvevők 71%-ának felel meg, a megkérdezettek 20%-a pedig házasság nélkül él együtt partnerével. Kicsivel több mint 2%-uk él külön háztartásban partnerével, viszont ennél több (2,3%) olyan nő él az országban, aki női partnerrel nevel gyermeket. Az egyedülálló anyák aránya 5% fölötti.

Azt, hogy egynemű párok nevelnek közösen gyermeket Szlovákiában, egy kifejezetten az LGBTI-közösségen belül végzett felmérés is bizonyítja. Az Iniciatíva Inakosť (Másság Kezdeményezés) 2017-es, internetes kérdőívének kitöltése után közzétett adatok alapján a 2088 résztvevő 3,6 százaléka állította, hogy van gyereke, sőt, hogy egyben a gyerek törvényes képviselője is. Ők főleg saját háztartásukban nevelik a gyereküket, vagy azonos nemű partnerükkel közös háztartásban. Vannak azonban olyanok is, akik a biológiai szülővel közösen gondoskodnak a gyerekükről. A megkérdezettek további 1,3 százaléka (27 ember) mondta, hogy a gyereknek, amelyet partnerével nevel, nem törvényes képviselője.

Szlovákia elutasító

Függetlenül attól, hogy az egynemű párok már szép számmal nevelnek gyereket nálunk is, a ország hozzáállása a témához nem változik: Szlovákiában az egynemű párok regisztrált partnersége sem engedélyezett, míg Csehországban és Magyarországon igen – bár gyereket egyik országban sem fogadhatnak örökbe. A meleg párok kénytelenek külföldi országok, például Ausztria vagy Dánia klinikáinak segítségét kérni, ha úgy döntenek, mesterséges megtermékenyítéssel szeretnének saját gyermeket.

A pszichológus szerint az ország lakossága nem elég nyitott, és nem akarja észrevenni a klasszikus családformától eltérő, egyébként már létező más családformákat is, beleértve a gyermeket egyedül nevelő nőket vagy a külön háztartásban élő párok gyerekeit. Azt a sztereotípiát pedig, amely szerint a megegyező nemű párok gyerekei nem látnák az ellenkező nem példáját, határozottan elutasítja. „A gyerek azt látja, hogy a szülei elvégzik az összes feladatot, munkát, amelyek szükségesek. Az egyedüli dolog, ami hiányozni fog neki, azok a nemi sztereotípiák” – tette hozzá Smitková.

Kivételes örökbefogadás

Bár évente a szociális ügyi minisztérium adatai alapján körülbelül 1500 olyan gyerek van, akinek pótszülőre lenne szüksége, ennél lényegesebben kevesebben fogadnának örökbe. Tavaly 422 örökbefogadási kérelem érkezett a megyékhez, de csak 97 esetben ítéltek oda gyermeket a jövendőbeli szülőkhöz, és 201 esetben ítélte jogerősen a gyereket a bírósági az örökbe fogadó szülőknek. Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy sok esetben a kérvényezés időpontjától akár évek is eltelhetnek addig, amíg jogerős döntés születik.

A számokból az is kitűnik, hogy az egyedülállók javára jóval kevesebb esetben dönt a bíróság. Az emberjogi biztos irodájának munkatársai szerint az örökbefogadás elsősorban a házasoknak lehetőség. Mint mondják, a törvény értelmében egyedülálló személy kérvényét csak akkor fogadják el, ha az a gyerek érdekét szolgálja. Ezt alátámasztják a tavalyi számok is: a bíróságok 12 esetben ítéltek meg gyerekfelügyeleti jogot egyedülálló személynek, és pusztán négy esetben bíztak gyereket egyedülálló szülőre. Ez pedig hatással van az LGBTI-közösségbe tartozó emberek lehetőségeire is: mivel az alkotmány szerint házasodni nem házasodhatnak, és az állam bejelentett élettársi viszonyt sem támogatja, így az örökbefogadás lehetőségével sem élhetnek.

Közös magyar álláspont

Az MKP lapunknak úgy nyilatkozott, hogy mint keresztény értékeket valló, konzervatív, jobboldali párt a nő és férfi között kötött házasságot részesíti előnyben, és az azonos neműek örökbefogadását pártolják. „A tradicionális családmodellt támogatjuk” – tudatta Fiala Ilona sajtótitkár. Hasonló véleményen van a Híd is. Mint lapunkkal közölték, az azonos neműek jogi lehetőségeinek bővítését, mint például az öröklés vagy a másik egészségi állapotáról való tájékoztatás, látják az egyetlen járható útnak, a regisztrált partnerséget és az örökbefogadást nem. Szerintük a szlovák társadalom nem készült fel arra, hogy erről a témáról érdemi vitát folytasson.