„Gyere ki, te csicska!” – skandálták a tüntetők Pellegrininek

A fagyos idő ellenére óriási tömeg gyűlt össze csütörtök este az ellenzéki Progresszív Szlovákia (PS), a KDH és az SaS által összehívott pozsonyi tüntetésen, hogy egyebek mellett a büntető törvénykönyv módosítása, továbbá a Speciális Ügyészség felszámolása ellen tiltakozzon. A szervezők által készített drónfelvételek alapján a demonstráción akár 22 ezren is lehettek, a rendőrség 20 ezerre becsülte a résztvevők számát.

A megmozduláson felszólalt Ladislav Kotek (a rendőrség belső ellenőrzési részlegének a munkatársa) felesége, Jarmila, aki szerint a hatalmon lévők ellen nyomozó tisztességes rendőrök családjait megfélemlítik. „A férjeinket fizikai megsemmisítéssel fenyegették. Megfigyelték őket, de minket és a gyerekeinket is” – mondta a fővárosi SzNF téren felállított színpadra lépve. A megmozduláson felszólalt a KDH alelnöke, Maroš Čaučík, az SaS alelnöke, Branislav Gröhling és a PS vezetője, Michal Šimečka is. Gröhling arról beszélt, nem engedhetik, hogy Pellegrini nyerje az államfőválasztást és a köztársasági elnöki posztért induló Ivan Korčok támogatására szólított fel. Šimečka is a közelgő államfőválasztás és EP-választás fontosságát hangsúlyozta. „Nem lehet övék minden” – jelentette ki. A megmozduláson a tüntetők az „Elég volt Ficóból”, „Börtönbe Ficóval” jelszavakat ismételgették, a tömeg Pellegrini neve hallatán azt skandálta, „csicska”. Az eseményen ott volt maga Korčok korábbi külügyminiszter is, de nem lépett a színpadra, a tömeg első sorában beszélgetett a szimpatizánsaival.

Kassai találkozás

Csütörtökön este Kassán is több ezren tüntettek a kormány lépései ellen. A demonstráció során Pellegrinit is többször a Fő utcára hívták, mert aznap este a közelben ünnepelte Rudolf Schuster volt államfő születésnapját. A fagyos időjárás ellenére a kassai tüntetésen is legalább háromezren vettek részt, ahol csakúgy mint korábban, most is a Tudományos Könyvtár előtti Alsókapunál gyülekeztek az emberek. A demonstrálók a felszólalók beszédei során többször is Fico és társai nevét skandálták, a tömegből kilátszó transzparensek legnagyobbján pedig a „Lopni megéri” felirat volt olvasható. Igor Holéczy (PS), a kassai tüntetés egyik főszervezője beszédében többször is hangsúlyozta, Ficót nem érdekli az egészségügy vagy az oktatás, hanem inkább a büntetett barátainak a biztonságával törődik. „És mindezt a szakértők hozzászólása nélkül, gyorsított eljárásban teszi” – mondta Holéczy. Eközben Zuzana Čaputová köztársasági elnök, de Pellegrini is Kassán tartózkodott. A Nemzeti Színházban voltak, a Rudolf Schuster volt államfő születésnapjával egybekötött ünnepségen, mely alig 400 méterre zajlott az Alsókaputól, ahová a tüntetést összehívták. A rendezvény közvetlen közelében, a tüntetés miatt, kiélezett volt a hangulat, a belvárost, a Szlovák Nemzeti Színház épületét, illetve a vele szemközti Slávia éttermet – ahol az ünnepi rendezvényt követő fogadásra sort kerítettek – a megszokottnál jóval több rendőr és biztonsági felügyelte. „Gyere ki, te csicska!” – skandálták az étterem előtt Pellegrininek a tüntetők.