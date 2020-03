Grendel: Legmerészebb álmainkat is felülmúlta a választási eredmény

Hogyan értékeli az OľaNO eredményét?

Óriási, kellemes meglepetés. Legmerészebb álmainkban sem gondoltuk volna, hogy ilyen eredményt érünk el, viszont kevésbé kellemes meglepetéseket is hozott a választás. Nem vártam, hogy mindazok után, ami az elmúlt években történt, 18%-os eredményt ér el a Smer, és arra sem számítottunk, hogy a Progresszív Szlovákia és a Spolu koalíciója nem éri el a hét százalékos küszöböt.

Csalódott a PS/Spolu eredménye miatt?

Mindenképpen bővítette volna a koalíciós partnerek számát. Így szűkült a kör és nagyon sok szavazat elveszett. Ugyancsak sajnálom, hogy egyik magyar párt sem jutott be, viszont az továbbra is érvényes, amit már tavaly nyáron is mondtunk: készen vagyunk felvállalni a kisebbségi kérdéseket a kormányban és a parlamentben.

El tudja ezt képzelni rendszeres együttműködés szintjén?

Ezzel kapcsolatban van egyfajta elképzelésem, de először a párton belül szeretném megtárgyalni, és ha sikerül lezárni a kérdést, utána tájékoztatjuk a közvéleményt.

A magyar nemzetiségű politikusok közül ön kapta a legtöbb preferenciaszavazatot. Bár nem tudhatjuk, hogy mennyi származott magyar szavazóktól, de valószínűsíthetően sok, hiszen a déli járások nagy részében az OľaNO nyert. Érez azzal kapcsolatban felelősséget, hogy ezzel önre hárul a magyar érdekképviselet?

Természetesen. A felelősségérzet annál erősebb, hogy nem került be egy magyar párt sem, és ha nem tévedek, rajtam kívül egy magyar nemzetiségű képviselő sem. Ez nem tükrözi az országos viszonyokat, de sajnos ez a helyzet, el kell elfogadnunk és meg kell tennünk mindent, hogy a magyar kisebbség igényei is ki legyenek elégítve.

Egymaga felvállalná a majdnem félmillió magyar képviseletét a parlamentben?

Ez nagyképűségként is hangozhat, én óvatosabban fogalmaznék. Azt szeretném elérni, hogy a kormánykoalíció valamilyen módon fel tudja vállalni a kisebbségek képviseletét. Biztos vagyok benne, hogy megtalálni ennek a formáját.

Egyetért azzal, hogy a Sme rodina lesz az első, akit Igor Matovič megszólít?

Ők érték el a legjobb eredményt a demokratikus ellenzéki pártok közül, tehát ilyen szempontból ez érthető. A számokból azonban egyértelmű, hogy ahhoz kevés mandátuma van a két pártnak, hogy ne legyen szükség további partnerekre. Nem a sorrend a fontos.

Ön ragaszkodik ahhoz, hogy alkotmányos parlamenti többséggel rendelkező kormányt alakítsanak?

Megvan az oka, hogy Igor Matovič az alkotmányos többséget emlegeti. Mindenképp szükség lesz olyan törvényekre, főleg az igazságszolgáltatással kapcsolatban, amelyekhez alkotmányos többség kell. Az, hogy ez a kormánykoalíción belül jön létre, vagy alkalmanként, egyes szavazásoknál, a koalíciós tárgyalások során eldől.

Ha úgy adódna, hogy egy javaslatot csak a Smer vagy Kotlebáék támogatásával lehetne elfogadni, kitartana a javaslat mellett?

Nem szeretek találgatásokba bocsátkozni, ez attól is függ, hogyan lesz megfogalmazva a koalíciós szerződés, ez is a következő napok kérdése.

A saját jövőjét hol látja a kormányban?

Az elsődleges cél az volt, hogy ellenzékbe kényszerítsük a Smert. Ezt elértük, sőt, talán túl is teljesítettük, hiszen 2006 óta az OľaNO az első párt, amelynek sikerült legyőznie a Smert, annak ellenére is, hogy Robert Fico azzal indította a kampányt, hogy ötödször is megnyeri a választást. Úgy gondolom, az eredménnyel elégedettek lehetünk, az összes többi olyan részletkérdés, amelyre biztosan megtaláljuk a választ.