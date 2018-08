Grendel: jó hír, hogy nincs döntés az országos rendőrfőkapitány kinevezéséről

Pozsony | A kormány tegnap elnapolta az országos rendőrfőkapitány választásáról szóló törvény-javaslat tárgyalását. Az ellenzék elfogadhatatlannak tartja az indítványt, Peter Pellegrini pedig további egyeztetéseket ígér.

Denisa Saková belügyminiszter javaslata a kormány szerdai ülésén a várakozások ellenére nem került sorra. A tárgyalások előtt Peter Pellegrini közölte, hogy a tervezetben javasolt változások körül egyelőre vita zajlik, így a jelenlegi állapotában még nem kerülhet a kormány elé. „Komoly szakmai egyeztetések folynak arról, hogy megfelelő-e a hétéves időtartam és a pozíció ilyen módon való bebetonozása, vagy pedig jobb lenne-e valamilyen rugalmasabb megoldás, épp ezért időt kell hagynunk a további tárgyalásokra. Úgy érzem, hogy a mostani törvényjavaslatot a közvélemény nem tartja a legszerencsésebbnek” – jelentette ki Pellegrini, aki ennek ellenére hangsúlyozta, hogy a módosítás januárban hatályba léphet. „A parlamentnek az év végéig még három ülésszaka lesz, így a javaslat elfogadása még ebben az évben megtörténhet” – mondta a kormányfő.

Az ellenzék rossznak tartja a tervezetet, a hétéves mandátum mellett a főkapitány leváltásának módja sem tetszik neki. Grendel Gábor (OĽaNO–Nova) szerint megengedhetetlen, hogy a rendőrfőkapitányt hét évre válasszák meg, hiszen ez azt jelentené, hogy a most kinevezett rendőrfőnököt a következő belügyminiszter sem válthatná le. A belügyminisztérium később megerősítette, hogy a tárgyalások legfőbbképpen a rendőrfőkapitány megválasztásának időtartamáról fognak szólni, hiszen a szakértőknek leginkább ezzel van problémájuk.

„Ahogy Robert Kaliňáknak sem a Radičová-kormány határozta meg, hogy milyen rendőrfőkapitánnyal kell együttműködnie, úgy elvárnám a jelenlegi koalíciótól is, hogy ne szabja meg a következő belügyminiszternek azt, hogy kivel dolgozzon. Nem bízom abban, hogy az elkövetkezendő tárgyalások során a Smer hajlandó lenne lemondani erről a 7 éves ciklusról. Ennél még a jelenlegi rendszert is jobbnak tartom, melynek értelmében nincs meghatározva, hogy mennyi ideig tölthetik be ezt a pozíciót. Egyetlen európai modellben sem láttam arra példát, hogy hét évre választanának rendőrfőnököt” – nyilatkozta lapunknak Grendel.

Ľubomír Galko (SaS) azt kifogásolja, hogy a tervezet szerint a miniszternek végeredményben a parlament védelmi bizottsága által jóváhagyott jelöltek közül kellene kiválasztania az új rendőrfőkapitányt. „Gondjaim vannak a védelmi bizottság összeállításával, hiszen a tagokra nagy hatást tud gyakorolni a belügyminisztérium. Kizárnám azokat a tagokat, akik nem valóak oda” – mondta Galko. A belügyminiszter komoly aggályok esetén leválthatná a rendőrfőkapitányt, azonban ezt a védelmi bizottság legalább háromötödös többségének kellene jóváhagynia.