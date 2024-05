Gašpar és Grendel is elképzelhetőnek tartja, hogy a bombafenyegetéssel az állam képességeit tesztelték

Sok újat nem árulunk el azzal a kijelentéssel, hogy a napsugárnak vannak jó és rossz hatásai is. Az utóbbiak következménye, hogy az elmúlt években világszerte megnőtt a bőrdaganatok száma. Ennek a folyamatnak a megfékezésére jött létre a SunSafe Sport projekt, amihez egy szlovákiai betegszervezet és a Szlovák Dermatovenerológiai Társaság is csatlakozott, s a vízi sportok szerelmeseit és a turistákat is bevonta a programba.