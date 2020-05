Fókuszban a természetközeli házak

A koronavírus-járvány miatt hozott megszorító intézkedések a szlovákiai ingatlanpiaci vállalkozásokat is érzékenyen érintik. Az aktuális helyzetről Szabó Zsolttal, a komáromi Investconsult Kft. társtulajdonosával, a Szlovákiai Ingatlanirodák Nemzeti Szövetségének (NARKS) az elnökségi tagjával beszélgettünk.



Ha jól tudom, az önök esetében tulajdonképpen egy családi vállalkozásról van szó…



Igen, a cégünk egy 23 éve sikeresen működő ingatlanközvetítő és mérnöki építőtársaság, amelyet a testvéremmel, Szabó Tiborral együtt alapítottunk. Fő tevékenységeink az ingatlanok adásvételének, bérbeadásának a közvetítése, ezek értékbecslése a hitelfelvételnél, komplett garanciális jogi szolgáltatás, ingatlanpiaci tanácsadás és hitelügyintézés. Tagjai vagyunk a Szlovák Építészmérnöki Kamarának és a Szlovákiai Ingatlanirodák Nemzeti Szövetségének is, ahol elnökségi tagként a magyarországi kapcsolatok ápolása a fő feladatom.



Milyen akadályokat gördítettek önök elé a koronavírus-járvány okozta megszorítások?



A piacgazdaság egyik velejárója a válság, az okok azonban nem mindig azonosak. A 2008-ban kirobbant gazdasági válság okait a pénzintézetekben és az „ingatlanbuborék” kialakulásában kell keresni. A jelenlegi helyzet más, most van egy „láthatatlan ellenség”, a koronavírus, amely az egész emberiséget meglepte. Hál’ istennek, átvészeltük a 2008 utáni gazdasági válságot, így tudunk meríteni az akkori tapasztalatainkból, de a mostani helyzet minket is új kihívások elé állított. A vállalkozói ingatlanok esetében néhány bérlőnk például már jelezte, hogy átmenetileg képtelen fizetni a bérleti díjat, mivel a korlátozások miatt nem tudja folytatni a tevékenységét. Ezek többsége azonban folytatná a bérletet, amint javul a helyzet. Van olyan ügyfelünk is, akivel több hónapja tárgyaltunk egy nagy méretű adminisztratív épület megvásárlásáról, mivel azonban a vállalkozása szorosan összefügg az autóiparral, pillanatnyilag nem meri vállalni ezt a befektetést, és a vétellel járó hitel kockázatát. Egy másik külföldi ügyfelünkkel – egy gyáregység megvétele miatt – szintén hosszabb ideje kapcsolatban vagyunk, ő az elmúlt napokban jelezte, hogy továbbra is érvényes a vételi szándéka, de meg kell várnunk a határzárak feloldását, hogy személyesen is folytathassuk a tárgyalássorozatot.



Az állam segítséget kínált a nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak, önök éltek ezzel a lehetőséggel?



Bár a saját bőrünkön érezzük a koronaválság következményeit, eddig nem fordultunk segítségért azokból a csomagokból, amelyeket a szlovák kormány készített elő. Úgy gondolom, sok magánembernek és vállalkozónak segítenek a kormány „mentőcsomagjai”, akár a járulékok befizetéséről, a bérleti díjak három hónapos halasztásáról, vagy a hiteltörlesztés elhalasztásáról van szó, nem szabadna azonban figyelmen kívül hagynunk, hogy ezek az intézkedések csupán halasztást engednek meg, nem pedig a fizetési kötelezettség eltörlését.



Milyen hatással van a járvány a lakosság, a szlovákiai családok ingatlanpiaci viselkedésére?



A lakások és családi házak esetében azt tapasztaltuk, hogy az érdeklődés ugyan csökkent, de nem szűnt meg, csak a vásárlók óvatosabbak, jobban körülnéznek, mielőtt döntenek. Fokozott érdeklődést tapasztalunk ugyanakkor a természetközeli ingatlanok, hétvégi házak, vízparti ingatlanok, panziók iránt. Mivel a hitelnyújtáshoz is végzünk értékbecsléseket, azt is tapasztaljuk, hogy némileg csökkent a hitelek iránti igény, de az emberek továbbra is tervezik az ingatlanvásárlást.



Az ingatlanok iránti visszafogottabb kereslettel párhuzamosan felkészülhetünk az árak csökkenésére is?



Térségünkben az ingatlanpiac és így a lakóingatlanok árai is lassabban reagálnak a kialakult helyzetre. Az eladók abban bíznak, hogy a gazdaság hamarosan visszazökken a korábbi kerékvágásba, és az árak csak csekély mértékben csökkennek. Most valószínűleg a tehetősebb, hitelképes vásárlók kerülnek előnybe az eladókkal szemben. Az állandóan emelkedő árak miatt eddig fordított volt a helyzet. Az utóbbi években – az idei első negyedévet is beleértve – az ingatlanok túl voltak árazva, az árak meghaladták a 2008-as válság előtti szintet. Mivel az új építésű lakások hiánycikknek számítanak, esetleges árcsökkenés inkább a régebbi panellakásoknál várható. Mindez attól is függ, hogy milyen gyorsan áll talpra a gazdaság, mikor nyílnak meg újra a határok. Ha az elkövetkező hónapokban visszaáll a krízis előtti állapot, különösen nagymértékű árcsökkenés nem várható. Nem mindegy azonban, hogyan alakul a nyugat-európai országok, Kína és az USA gazdasági helyzete. Szerintem a mostani időszak kihatásait csak néhány hónap múlva fogjuk teljes egészében átérezni.



Ön szerint van esélyünk arra, hogy a járvány lecsengése után minden ugyanúgy folytatódjon, mint korábban?



Véleményem szerint, az emberiségnek le kellene vonnia a tanulságot a jelenlegi válságból, átértékelve azokat a hibás lépéseket, amelyeket a közelmúltban elkövetett, és amelyekre a válság is rámutatott az élet minden területén, beleértve a gazdasági lépéseket is.

