Figyelmeztetnek az ellenőrök: Ezeket a naptejeket ne használja!

A Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) több veszélyes kozmetikai szerre figyelmeztet, amelyek között naptejek, krémek és izzadásgátlók is vannak.

Az első ilyen egy gyereksmink a Trucchi bimba cofanetto arcobaleno, ami a Miss Carina márkától származik. A terméket Kínában gyártják, és a megengedett értékek feletti nehézfémeket találtak benne. „A nehézfémek jelenléte a termékben allergiás reakciók és neurotoxikus hatások kockázatát jelenti" - figyelmeztetnek az egészségügyi tisztviselők.

A másik veszélyes termék az oroszországi Greenini Eco Cosmetics gyártótól a Keratin Therapy Aloe & Keratin and Hair Mask Power & Strength Henna & Green Tea hajmaszk.

A higiénikusok figyelmeztetnek még egy török gyártó naptejére, ami az After Sun Balm Shea Butter Sun Energy és egy ukrán gyártó naptejére, ami Solncezašitnaja emulsija dlia zagara vodostoikaja Sun Energy nevet viseli.

A listán szerepel továbbá egy másik ukrán termék, nevezetesen a Coconut Hair Ekstrauvlazhniajushij sprei dlia volos hajszpré a Dr. Sant elfa/Pharm márkától. Továbbá még két törökországi dezodor került a veszélyes termékek közé: a Rosetta Sun Dance for Woman dezodor és a Whoops! Dynamic Orange For Men dezodor.

Az említettekben közös, hogy mindegyiknél ugyanaz a hiba volt az összetétel feltüntetését tekintve. „A termékekben a butilfenil-metilpropionál tiltott anyag szerepel az összetevők listáján, ami sérti a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti rendeletet" - közölte az ÚVZ.

A butilfenil-metil-metilpropionális anyag szerepel a 26 legismertebb allergén listáján, ezért érzékenyebb embereknél allergiás reakciót okozhat. 2022 márciusában az EU azért is betiltotta, mivel terméketlenséget okozhat.

(ÚVZ, pluska)