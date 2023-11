Fico: Újra tartalommal kell megtölteni a szlovák-cseh kapcsolatokat

Fico cseh kollégájával, Petr Fialával folytatott megbeszélése után elmondta, hogy Csehország és Szlovákia válságos időszakokon ment keresztül a közös állam felbomlása óta, pénzügyi és egészségügyi kríziseket is beleértve, és nem volt mód a kapcsolatok számbavételére és új projektek építésére. Fico szerint konkrét tartalommal kell megtölteni a kapcsolatokat – tájékoztatott a TASR-hírügynökség prágai tudósítója.

Fico úgy fogalmazott „nagyon érdekes” volt a Fialával folytatott találkozó. Az ukrajnai fegyverszállítások kérdésének kivételével gyakorlatilag azonosak az álláspontjaink" – mondta, és megismételte, hogy véleménye szerint az Ukrajnának nyújtott katonai segítségnyújtás nem működik, amire Fiala azt válaszolta, ő éppen ellenkezőleg látja, meggyőződése, hogy helyes döntés az ilyen segítségnyújtás.

A cseh miniszterelnök szerint azonban az, hogy nem értenek egyet valamiben, nem jelenti azt, hogy nem tudnak együtt dolgozni azokban az ügyekben, ahol erre szükség van. „Nem kell elmélyíteni a problémákat. A közöttünk levő eltéréseket nem látjuk olyan nagyoknak, hogy ne tudnánk megegyezni. Az emberek azt várják, hogy a politikusok megoldják a nézeteltéréseiket" – fogalmazott Fiala.

Fico azt mondta, értékeli, hogy – amint megalakul az új lengyel kormány – a cseh miniszterelnök össze akarja hívni a visegrádi négyek (V4) miniszterelnökeinek találkozóját. Hangsúlyozta továbbá, hogy Csehország folytatni szeretné a közös kormányülések hagyományát. „Konkrét tartalmat kell adnunk a cseh-szlovák kapcsolatoknak, nem maradhatunk csupán a emlékezés optimizmusánál, arról beszélve, milyen szép volt a múlt" – tette hozzá Fico. Fiala bejelentette, a cseh és a szlovák kormány következő ülése jövő tavasszal lesz Csehországban. Fico meghívta Fialát Szlovákiába.

Fiala elsősorban a két ország energetikai együttműködését tartja fontosnak, kiemelte, hogy cseh cégek is részt vesznek a mohi atomerőmű 4-es blokkjának befejezésében. A lakosság szempontjából fontos ágazat a közlekedés is, Szlovákiának és Csehországnak is érdeke, hogy rákapcsolódjon az európai gyorsvasúthálózatra. „Egyes szakaszok már az előkészítés fázisában vannak, hogy 2026-ban megkezdődhessen az építésük” – tette hozzá. A védelmi együttműködés terén kiemelte a CV-90-es lánctalpas, páncélozott gyalogsági harcjárművek közös vásárlását.

A két kormányfő az illegális migrációról is tárgyalt. „Ez az ügy a kölcsönös kapcsolataink szempontjából is eléggé kellemetlen, mert ideiglenes határellenőrzések bevezetésére kényszerít bennünket” – mondta Fiala. Ezen a területen is hangsúlyozta a két ország együttműködésének szükségességét, mivel nem működik megfelelően az uniós migrációs és menekültpolitika. Hozzáfűzte, közös cseh-szlovák érdek, hogy ne legyen szükség határellenőrzésekre.

Fico a szenátusban kezdte első prágai látogatását, ahol közös munkareggelin vett részt Miloš Vystrčillel, a szenátus elnökével. Ezt követően Markéta Pekarová Adamovával, a képviselőház elnökével találkozott, délután pedig Petr Pavel köztársasági elnökkel folytatott megbeszélést. A cseh sajtó szerint Fico ellenzéki politikusokkal, Andrej Babiš volt miniszterelnökkel és Milos Zeman volt köztársasági elnökkel is találkozik.

A szlovák kormányfőt Juraj Blanár külügyminiszter, Denisa Saková gazdasági miniszter és Jozef Ráž közlekedési miniszter is elkísérte Prágába.

Ficónak miniszterelnökként ez a negyedik beiktatási látogatása Csehországban. Először 2006-ban Jiří Paroubek akkori cseh miniszterelnök, 2012-ben Petr Nečas, 2016-ban pedig Bohuslav Sobotka fogadta Prágában.