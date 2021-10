Fico is megszólalt: Lipšic és a „talpnyalói” válságban vannak, ha le kell hallgatniuk engem

„Ártatlan emberek ügyvédeivel találkoztam, és a jövőben is találkozni fogok velük, hogy információkat gyűjtsek a politikusként végzett munkámhoz. Ebből az abszurd lehallgatásból senki sem tud meg többet, mint amennyit a sajtótájékoztatókon is elmondok” – jelentette ki Fico. Hozzátette: továbbra is azon fog munkálkodni, hogy bizonyítást nyerjen a meggyanúsított ellenzéki jelöltek, valamint az ellenzékhez köthető személyek ártatlansága.

Fico szerint az ügy csak azt bizonyítja, hogy Szlovákiában „totális káoszba” fullad a demokrácia és a jogállamiság. „Másfél éve hangoztatom, hogy visszaélnek a büntetőjoggal, és az ellenzék ellen használják fel azt. Másfél éve hangoztatom, hogy ártatlanok vannak előzetes letartóztatásban. Ez az én legitim politikai ügyem, amely minden nap megerősítést nyer” – hangsúlyozta.

Az ügyészség hétfőn arról tájékoztatott, hogy a Különleges Ügyészi Hivatal felügyelő ügyésze audiovizuális felvételekkel egészítette ki azt az indítványt, amely a Tisztítótűz fedőnevű akciót követően meggyanúsított személyek előzetes letartóztatásának meghosszabbítására vonatkozik. Ez utóbbiak feladata bizonyítani több, a politikához, a vállalkozói szektorhoz és az érdekvédelemhez köthető személy arra irányuló igyekezetét, hogy befolyásolják a legsúlyosabb bűncselekmények ügyében folytatott büntetőeljárásokat.

Az aktuality.sk portál később olyan videókat tett közzé, amelyeket Fico, Robert Kaliňák volt belügyminiszter, Miroslav Bödör vállalkozó, Tibor Gašpar terhelt, volt országos rendőrfőkapitány fia és Marek Para, Tibor Gašpar ügyvédje találkozóin rögzítettek.