Fico: A népszavazás a Smer erejét mutatja

Fico arra emlékeztetett, a Smer gyűjtötte össze a népszavazás kiírásához szükséges többszázezer aláírást, majd arról is beszélt, csak az ő pártja kampányolt igazán a referendumon való részvétel mellett. „A Smer a népszavazás eredményéért is vállalja a teljes felelősséget” – tette hozzá. Szerinte a megjelent közel 1,2 millió szavazó legnagyobb része a Smer támogatója lehet. „Ha a következő parlamenti választáson is 1,2-1,3 millió választó nem Matovičékra szavaz, akkor garantált, hogy változás lesz” – jelentette ki. Rámutatott, a regionális adatokból az is látszik, hogy egyes régiókban a Smer komoly bástyákkal rendelkezik.

Fico szerint a sajtó és a kormány a referendummal kapcsolatban ellenkampányt folytatott. Külön bírálta Zuzana Čaputová államfőt, Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnököt és Boris Kollárt (Sme rodnia), a parlament házelnökét, hogy nem vett részt a népszavazáson.

A szombati népszavazáson a szavazásra jogosultak 27,25 százaléka vett részt, ezzel érvénytelen lett. A referendum csak akkor lett volna eredményes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele az urnákhoz járult volna.