Ferenc pápa Čaputovával üzent Szlovákiának (FOTÓK)

Čaputová a Facebookon közzétett bejegyzésében arról ír, hogy a pápa nagyon szereti Szlovákiát, és köszönetet mondott a Szlovákiában tavaly eltöltött napokért, amelyek – az elmondása szerint – buzdítóan hatottak rá.

„Nehéz időket élünk, és jobb átvészelni azokat, ha mindannyian, akik hasonlóan érezünk, nyitottak vagyunk az együttműködésre és megértésre. Amikor nem zárkózunk be saját véleményvilágunkba, hanem tiszteljük egymást a különbözőségeink ellenére is. Mindig van választásunk. Ahogy a Szentatya is mondta mai, Szlovákiának szóló üzenetében: az egység fontosabb, mint a konfliktus” – írja az államfő bejegyzésében.

Čaputová szerint a pápa azon gondolata, amely szerint „különbözünk, de mindannyian testvérek vagyunk”, szolidaritásra és együttműködésre szólít. Hozzátette, a pápa vatikáni audiencián elhangzott szavai „bátorítást jelenthetnek mindannyiunk számára a közelgő karácsonyi ünnepek előtt”.

(TASR)