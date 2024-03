FELMÉRÉS: Pellegrini és Korčok fej fej mellett

Az utóbbi időben több helyiség is megújult a légi Benyovszky Rudolf Alapiskolában, olvasósarkakat alakítottak ki, megújult a számítástechnikai terem, új öltözőszekrényeket szereltek be és több jövőbeni terve is van még a nemrégiben megújult iskolavezetésnek. Legutóbb, március 15-én az új kopjafát avatták fel.