Fellázadtak a szlovákiai nagyvállalatok

Pozsony | A szlovákiai nagyvállalatok képviselői szerint a kormány megfeledkezett róluk, és ha nem jutnak időben támogatáshoz, hatalmas elbocsátásokra számíthatunk. A kormányfő szerint a nagy cégekre is sort kerítenek, ő is elismeri azonban, hogy mindenkin nem tudnak segíteni.

A kormány az elmúlt napokban a koronavírus-járvány okozta gazdasági problémák enyhítése érdekében több vállalkozásbarát intézkedésről is döntött, a nagy szlovákiai cégek azonban sérelmezik, hogy róluk ezúttal megfeledkeztek.

„Elfogadhatatlan, hogy a legnagyobb állami támogatásokra azok számíthatnak, akik a legkevesebb adót fizetik be az államkasszába, míg a legnagyobb adófizetők, akik szintén súlyos gondokkal küzdenek, az államtól nem számíthatnak semmire. A válságot így nem lehet megoldani, reméljük, hogy a kormány hozzáállása megváltozik”

– nyilatkozta Vladimír Soták, a legnagyobb szlovákiai cégeket tömörítő Klub 500 elnöke. „A kormány késlekedése miatt jelentős versenyhátrányba kerülünk az uniós országok nagyvállalataival szemben” – tette hozzá Peter Mihók, a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (SOPK) elnöke. „A nagy cégeknek nyújtott segítséggel a kisebb vállalkozásokon is segíthetne az állam, hiszen ez utóbbiak egy jelentős része a nagy cégek beszállítója, vagyis, ha a nagy cégek bajba kerülnek, a kisvállalkozások helyzete is romlik” – állítja Miroslav Kiraľvarga, a Munkáltatók Országos Szövetségének (RÚZ) az elnöke.

Hogy a nagy munkáltatók is egyre jobban szenvednek, azt a nagytapolcsányi székhelyű Decodom bútorgyártó példája szemlélteti a legjobban. Az 1170 embert foglalkoztató cég bejelentette, hogy 903 alkalmazottjától kénytelen megválni a járvány okozta fennakadások miatt. Vladimír Šrámek, a cég ügyvezetője szerint a kegyelemdöfést az adta meg nekik, hogy a kormány döntése miatt mind a 17 hazai üzletüket be kellett zárniuk, nem beszélve a külföldi piacokon tapasztalt korlátozásokról. „A kormány által meghirdetett intézkedések nem bizonyultak elegendőnek” – állítja Šrámek. Igor Matovič kormányfő kedden elmondta: igyekeznek segíteni a nagyobb munkáltatókon is, a részletekről az érintett cégekkel egyeztetnek.

„Nem elégíthetjük ki azonban maradéktalanul az összes vállalkozás követeléseit, hiszen ez esetben csődbe menne az állam”

– mondta Matovič. A kormányfő szerint a Decodom problémái nem magyarázhatók meg teljes mértékben a járvány okozta kiesésekkel, Matovič emlékeztetett arra, hogy az említett bútorgyártó már a 2018-as évet is 3,3 millió eurós veszteséggel zárta, és akkor még csak nem is hallottunk a koronavírusról.

(mi, TASR)