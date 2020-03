Újabb személy épült fel a koronavírusból Szlovákiában

A 39 éves férfi a Zólyomi járásból származik, és a besztercebányai kórházban kezelték.

A miniszter arról is beszámolt, hogy enyhe javulás tapasztalható a súlyos szövődményekkel küszködő, magas kockázatú csoporthoz tartozó betegek állapotában is. Krajčí kijelentette, nem ért egyet az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) azzal az álláspontjával, miszerint a szájmaszk viselése nem véd meg garantáltan a fertőzéstől, ezért csak a betegeknek kell maszkot viselniük.

„Az a véleményem, hogy mindenkinek viselnie kell a maszkot, mert azzal, ha mind hordjuk, csökkentjük a fertőzés továbbterjedésének veszélyét”

– mondta az egészségügyi tárca vezetője.

A miniszter tájékoztatása szerint a kormány azon dolgozik, hogy minél több helyet legyen lehetőség a teszt elvégzésére, továbbá megtiltaná, hogy magánszemélyeknek adjanak el lélegeztetőgépet.