EXKLUZÍV: A dunaszerdahelyi leszámolás után megjelent cikkünk először az ujszo.com-on!

A tíz áldozat ahhoz a csoporthoz tartozott, amelynek főnöke, P. Tibor állítólag egy hónapja önmagát nevezte ki szlovákiai maffiavezérnek. Sokak szerint ez váltotta ki a szerda esti akciót, de vannak más vélemények is. Anynyi biztos, hogy a hatóságok csak tegnap reggelre fejezték be a helyszínelést, s a holttesteket csak ezután szállították el. A rendőrség ezt követően megkezdte a szemtanúk kihallgatását. Kiszivárgott, hogy a támadókat rendőrségi akcióban részt vevő rohamosztagosnak vélte mindenki, éspedig a rajtuk levő fehér golyóálló mellényen olvasható rendőrség felirat miatt. Egyes - meg nem erősített - hírek szerint csapdaállításról is szó lehet, ha kiderül, hogy a dunaszerdahelyi csoport tagjai hasonszőrű társaik érkezését várták más régiókból. Az elméletek egyike éppen arról szól, hogy egy konkurens csoport leszámolásáról van szó. A város lakosságának hangulata visszafogott: a polgárok véleménye szerint a brutális esemény nem biztosan jelenti a város „felszabadulását". A szlovák sajtóügynökség szerint néhány helybeli pezsgőt bontott a vérfürdő után.

Mészáros Lajos képviselő elmondta: Ján Pipta rendőrfőparancsnok szükség esetén kész rendkívüli intézkedéseket is foganatosítani. Részletes beszámolónk az 5. oldalon, (sz. m.)

Címlapon a leszámolás

Tősgyökeres dunaszerdahelyiek szerint soha nem látott tömeg lepte el a várost azután, hogy a rendőrség villámgyorsan lezárta a Fő utcát, s hogy híre ment, több embert gyilkoltak meg a helyi alvilág egyik fő fészkének számító Fontána étteremben. Mindenki másként tudta: az első hírek három áldozatról számoltak be, majd nyolc halottról szóltak pletykák. A rendőrség jelen levő, legmagasabb szintű képviselőitől 23 óra körül tudtuk meg a valóságot. Ekkorra az amúgy arrogáns, de a helyzetet mindenképpen uraló dunaszerdahelyi rendőröktől fekete csuklyás rohamosztagosok vették át a terep biztosítását. Az eset súlyosságát bizonyítja, hogy a hírek hallatán nemcsak Bugár Béla, a parlament alelnöke, Mészáros Lajos, a régió parlamenti képviselője hagyta ott a javában folyó költségvetési vitát, hanem Jaroslav Ivor, a belügyminisztérium vizsgálati főosztályának vezetője, valamint Ján Pipta rendőrfőparancsnok.



Tények

Szerdán este 19.15-kor a Dunaszerdahely Fő utcájában található Fontána étterembe három álarcos fegyveres rontott be, majd a földszintről lőni kezdte a galérián tartózkodó P. Tibort, Cs. Zoltánt, Cs. Eriket, Á. Pált, K. Tibort, Cs. Istvánt, V. Norbertet, M. Róbertet és egy Mazsi becenévre hallgató roma férfit, akik valamennyien dunaszerdahelyi járásbeli lakosok. Ott tartózkodott még P., akit a város csak Spielberg kedves földönkívülijének nevén ismert, s akinek köztudottan mindennapos kötelessége a „fiúk" táltosainak reggeli begyújtása volt. A. Pál és Mazsi többek állítása szerint nem tartozott szervezetileg a dunaszerdahelyi maffiához. A gyilkosok profik voltak, hiszen egyes források szerint negyven másodperc (!) alatt végeztek a maffiózókkal. A mentők csak a súlyosan sebesült Cs. Zoltánt szállították kórházba. Egy magát megnevezni nem kívánó orvos szerint beszállításakor még eszméleténél volt, az ügyeletes orvos kérdéseire is válaszolt, az operációt azonban nem élte túl.

Az utca is veszélyes volt: a nyíllal jelölt ablakból egy golyó a szemközti cukarászdában csapódott be. (Dömötör Ede felvételei)

Testén 67, lőfegyver okozta nyílást találtak, golyót szervezetében azonban egyet sem. Rendőrségi források szerint ez is orosz gyártmányú Kalasnyikov vagy hazai 7,65-ös gépfegyverre utal. A helyszínen maradt áldozatok kivétel nélkül hason feküdtek, ami szakértők szerint azt bizonyítja, hogy a támadás váratlanul érte őket. A hirtelen berontó három férfi ruházata alapján arra gondolhattak, hogy kommandósokkal van dolguk, erre utalt a fehér mellényen levő rendőrség felirat is. A dunaszerdahelyi alvilág pedig tartott annyira a különleges osztag tagjaitól, hogy eszébe se jusson ujjat húzni a rend speciális őreivel. A támadás „mindent elsöprő" eredményét csak segítette a profi végrehajtás: míg az egyik támadó zárótűz alatt tartotta a fentieket, a másik kettő az ő fedezékében tüzelt. A gyilkosok ezután nagy sebességgel távoztak - szemtanúk állítása alapján két autóval. Szakértők megerősítették: az akció előkészítettsége, stílusa orosz bérgyilkosokra utal.

Elméletek

A városban rögtön megindultak a találgatások. A helyi lakosokat az érdekelte, vajon ki veszi át a hatalmat a Pápaycsoporttól. Többen tudni vélik, hogy az S. Lajos nevével fémjelzett csoport - amelynek tagjai két éve a most szerencsétlenüljártak elől menekültek Magyarországra - visszatérése állhat a háttérben, s rendkívül furcsállották, hogy a csoport egyik oszlopos tagja, É. B. kimaradt a vérengzésből. Több szemtanú látta őt a tett ideje alatt kártyázni a CCC Casinóban, s többen is a „tégla" jelzővel illették. A rendőrség helyszínen tartózkodó vezetője, Ján Pipta 4 elméletet is valószínűnek tart, de egyelőre természetesen - nem nyilatkozik. Bármi derül is ki, egy dolog gyanús: a két őr, aki állandó szolgálatot teljesít az étterem kapujában, csütörtökön este nem volt a helyén. És most nézzük az újságírói körökben keringő elméleteket. 1. Az első azt feltételezi, hogy Szlovákia Izrael és Spanyolország útjára lépett - de ez felettéb valószínűtlen. 2. Az Ivan Lexa nevével fémjelzett, ún. párhuzamos titkosszolgálat érdekében állt azoknak az eltakarítása, akik a piszkos munkát végezték volt titkosszolgálati tisztek számára. Dunaszerdahelyen nyílt titok volt, hogy a fiúk jó kapcsolataik révén bármit el tudtak intézni. 3. Besztercebányáról származó forrás szerint a befolyása visszanyerésén munkálkodó

Černák-csoport

nak is érdekében állt a dunaszerdahelyiek „semlegesítése". Sýkora volt pozsonyi boss 1996-os meggyilkolása után kezdődött a harc a területért. A két csoportra oszlott dunaszerdahelyiek közül a meggyilkoltak kezdettől Sýkorát támogatták, így Černákék ellenlábasának számítottak. 4. A legvalószínűbb az a változat, mely szerint a dunaszerdahelyi csoport vezére, P. Tibor egy hónappal ezelőtt capo di capónak, szlovákiai bossnak kiáltotta ki magát, valószínű a Dinié fivérek halálán is felbátorodva. Feltűnt azonban egy disztingvált üzletember, az ukrán származású Jozef S. - akit barátai Kövérnek becéznek és 1990-ben települt Szlovákiába Svájcból, ahol gazdasági bűncselekmények miatt gyűlt meg a baja a rendőrséggel és most a pozsonyi Casino Fórum tulajdonosa - valamikor Sýkora legközelebbi barátjának számított, s eg nem erősített források szerint ellenőrzése alatt tartja Nyugat- és KeletSzlovákiát, kivétel egyelőre a Černák-klán által még uralt Közép-Szlovákia. Ez az úriember előszeretettel dolgoztat Szencen és környékén élő orosz állampolgárokkal. Ezt a változatot erősíti az a tény is, hogy a terítékek számának alapján a dunaszerdahelyiek vártak valakit. Ebben az esetben a támadás klasszikus csapdának számít. Lehet választani.

A cikk 1999. március 27-én jelent meg az Új Szóban