EU 27: jóban-rosszban együtt

Angela Merkel német kancellár jelképes jelentőségűnek nevezte, hogy a román uniós elnökség idején az erdélyi Nagyszebenben ülésezik az Európai Tanács és azt is, hogy az EU-27-ek vezetői Európa napján, a Schuman-nyilatkozat évfordulóján, és a „nagy bővítés után” tizenöt évvel tanácskoznak az unió jövőjéről.

„A véleményeink különböznek, de keressük a közös nevezőt, olyan intézkedéseket akarunk hozni, amelyek segítenek megőrizni a jólétet, biztonságot. Ugyanakkor meg akarjuk őrizni az európai értékeket is, amelyeket az EU-n kívül is népszerűsíteni akarunk” – mondta a német kancellár, hozzátéve: az EU-ban maradók egységét hangsúlyozó optimista nyilatkozat elfogadása az unió jövője szempontjából is fontos.

Peter Pellegrini miniszterelnök a 2016 szeptemberében megrendezett pozsonyi uniós csúcs folytatásaként értékeli az Európai Tanács csütörtöki nagyszebeni informális találkozóját. „Egyértelmű jelét kell adnunk annak, hogy az Európai Unió vezetői tisztában vannak vele, hogyan kell kinéznie az EU-nak a jövőben, mik lesznek a prioritásai” – mondta a sajtónak a miniszterelnök. Az eredeti tervek szerint a nagyszebeni lett volna az első, brexit utáni csúcstalálkozó, mivel az Egyesült Királyságnak március 29-én kellett volna kilépnie az unióból. A brexitet viszont október 31-ig elhalasztották. Theresa May brit miniszterelnök már nem vesz részt a nagyszebeni csúcstalálkozón.

Emmanuel Macron francia elnök Nagyszebenben hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak stratégiai célkitűzései közé kell emelnie azt, hogy 2050-ig nullára csökkenti szén-dioxid-kibocsátását. Macron szerint az uniónak határai megvédésére, a schengeni övezet biztonságossá tételére is kiemelt figyelmet kell fordítania. (dem, MTI)