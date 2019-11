Érsek: Bugár személyes döntést hozott

Milyen érzésekkel fogadta, hogy ön lett a listavezető?

Nagy kihívás ez számomra, de egyben nagy bizalmat is jelent mindez az irányomba. Könnyebb lett volna listavezetőnek lenni akkor, amikor 8 százalékon állt a párt. Most, amikor négy feletti a támogatottságunk, ez egy sokkal nehezebb feladat. Mindent meg fogok tenni azért, hogy bejussunk a parlamentbe. Amikor én lettem a közlekedési miniszter, akkor is sokan mondták, hogy az nem nekem való feladat. De azt hiszem, bebizonyítottam, hogy ha az ember rendesen csinálja a munkáját, akkor eredményeket is elér.

Miért ön vezeti a listát, miért nem a pártelnök, Bugár Béla?

Ez Bugár Béla személyes döntése volt. Az én helyzetemen is könnyített volna, ha ő lett volna az első helyen. A részleteket azonban ő tudja elmondani. A most nyilvánosságra került lista az elnökség javaslata. Gondolom még lehetnek kisebb változások. A listáról végül az Országos Tanács fog dönteni, és ott is téma lehet, hogy ki melyik helyre kerüljön, esetleg az, hogy ne én legyek a listavezető.

Hogyan értékeli, hogy sikerült megállapodniuk a Šanca nevű párttal?

Viliam Novotný tapasztalt politikus. A Híd úgy döntött, hogy helyet ad nekik a listán, ez meg is történt.

A 2016-os névsorhoz képest a mostani lista élvonalából hiányzik például Simon Zsolt, de Lucia Žitňanská szlovák politikus is. Az ő hiányukat hogyan kompenzálja a Híd?

Egyikük sem most ment el a pártból, Žitňanská be is fejezte a politikai pályafutását. Ahogy az ő esetében, úgy Gál Gábor hasonló döntését is tiszteletben tartjuk. Én azt mondom, minden ilyen emberért kár. Meg fogjuk látni, hogy miként fogjuk tudni őket helyettesíteni. A végleges listát szombaton hozzuk nyilvánosságra, abból kiolvasható lesz, hogy hogyan helyettesítettük őket. Ha megfelelően meg tudjuk mutatni, mit értünk el, meg tudjuk majd győzni a választókat, hogy a Hídra szavazzanak.