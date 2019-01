Érdektelenségbe fulladhat a budapesti előválasztás

Úgy zajlik az ellenzéki előválasztás – elvileg – Budapesten, hogy a résztvevők még mindig a lebonyolítás szabályain vitatkoznak – ennél többet valószínűleg nem kell mondani ahhoz, hogy az esemény abszurditását érzékeltessük. Az elvileg az „utóbbi idők legnagyobb politikai innovációjának” szánt eseményt egyelőre az érdektelenségbe fulladás fenyegeti. Mint ismert, az októberi magyarországi helyhatósági választáson a kormányoldal Tarlós István regnáló budapesti főpolgármestert indítja újra (Tarlós májusban lesz 72 éves, utolsó ciklusára készül, emiatt fogadkozott is, hogy semmilyen „újraválasztási szempont” nem érdekli majd), aki a Fidesznél magasabb népszerűséggel bír ugyan Budapesten, de elvileg legyőzhető lenne. Az áprilisi parlamenti választáson ugyanis Budapesten összességében az ellenzéki pártok kaptak több szavazatot, és minden elemzés szerint, amennyiben egyetlen közös ellenzéki jelölt indulna Tarlóssal szemben, nyerhetne. Ebben a helyzetben merült fel az előválasztás gondolata, ami ráadásul az ötletet támogatók szerint még dinamizálná is az áprilisi kudarc után apátiába fulladt ellenzéki szavazótábort.



Homályos szabályok



A szabályokról és a feltételekről nagyon sokáig vitatkoztak egymással a potenciális jelöltek, így végül az egész úgy indult el a két ünnep között, hogy ezek még mindig nem teljesen világosak. Puzsér Róbert, az LMP által is támogatott független jelölt például az Azonnali.hu hírportálnak adott interjújában azt mondta, még tárgyal civil szervezetekkel, amelyek a lebonyolításban részt vesznek majd, de egyelőre nem lehet tudni, melyek lesznek ezek. A választási regisztráció egyelőre budapesti MSZP-irodákban zajlik már december 27-e óta, azért, hogy a két ünnep között hazalátogató, külföldön dolgozó, tanuló szavazók is regisztrálhassanak, ez ugyanis csak személyesen lehetséges.



Az 1. forduló



A Népszava kérdésére a megkeresett helyi MSZP-szervezetek nem akarták elárulni, hányan regisztráltak eddig. Ez a regisztrációs kör január 23-ig tart, majd január 28. és február 3. között kerül sor az első fordulóra. Ezen az MSZP részéről Horváth Csaba korábbi főpolgármesterjelölt, valamint Karácsony Gergely, a Párbeszéd politikusa, XIV. kerületi polgármester vesz részt. Utóbbi személye nemcsak azért érdekes, mert tavasszal az MSZP–Párbeszéd közös miniszterelnök jelöltje volt, hanem azért is, mert korábban a Párbeszéd képviselője azt nyilatkozta, hogy „meglepetés jelölttel” indulnak majd.

Mivel a két jelölt programjában nem nagyon fedezhetők fel markáns különbségek, kérdés, összejöne az az akár százezer szavazó is, amiben az MSZP reménykedik. Puzsér Róbert ehhez képest már ötvenezer főnél érvényesnek fogja tartani a választás eredményét. Ő egyébként csak a második fordulóban vesz majd részt, akárcsak Sermer Ádám, a Magyar Liberális Párt jelöltje. A Jobbik és a Momentum még nem nevezett meg saját indulót. Korábban felmerült, hogy a Jobbik is beáll Puzsér mögé, míg a Momentum elnöke, Fekete-Győr András azt mondta, később árulják el, kit indítanak. A második fordulóra majd júniusban, az európai parlamenti választás után kerül sor.



Puzsér beszólt



Puzsér Róbert egyébként már jó előre mindenkinek beszólt, a Facebookon azt írta a Momentumról, hogy „Fekete-Győr András és társai bimbódzó, sátáni tekintetű nagyvezéri ambícióiktól hajtva színlelt szociális érzékenységük fonalára felfűzve, és a mártírszerepből születő heroizmus iránti éhség miatt versengve önletartóztattatják magukat, és »ki dob először füstbombát« játékot rendeznek a dobozos sör gyártását fellendítő, szelfipartikká züllött tüntetéseken, ahol lelkükben nyálcsorgatva áhítoznak egy letartóztatási képért vagy szabadulószelfiért az Index és a 24.hu fejlécében, hogy évekkel később elöltönyösödve és borotváltan, a fekete szolgálati autóból kipattanva, nyakkendőt igazítva, a minisztériumi márványlépcsőn felszaladva az államigazgatás termeiben hivatkozhassanak majd arra, hogy »én valaha ott voltam köztetek«”, majd azzal vádolta a Momentum elnökét és Karácsony Gergelyt, hogy irreális ígéretlicittel szédítik a választókat. Kérdés, hogy ha ebben a hangulatban zajlik majd a kampány, az mennyiben növeli az ellenzéki szavazók részvételi kedvét.