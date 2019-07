EP: elosztották a bizottsági helyeket

Az OĽaNO színeiben az uniós törvényhozásba jutott Peter Pollák (EPP) az EP Kulturális és Oktatási Bizottságának (CULT) lett a tagja. Pollák Szlovákia egyetlen roma származású EP-képviselője. Az SaS-es Lucia Ďuriš Nicholsonová (Európai Konzervatívok és Reformisták, ECR) és az ĽSNS-es Miroslav Radačovský (független) az uniós törvényhozás Foglalkoztatási és Szociális Bizottságában (EMPL) kapott helyet.

Nicholsonová röviddel megválasztása után kérvényezte az SaS-es párttagságának felfüggesztését. A szélsőjobboldali párt színeiben indult Radačovskýra pedig akkor figyelt fel a sajtó, amikor telekügyei miatt lemondásra szólította fel az előző államfőt, Andrej Kiskát.

A smeres Monika Beňová (S&D) kvesztori posztja mellett az EP Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságának (ENVI) a tagja lett, akárcsak a Progresszív Szlovákia jelöltje, Martin Hojsík (RE), valamint a Spolu EP-képviselője, Michal Wiezik (EPP) is. Beňová volt az egyik képviselő, aki élesen kritizálta saját pártját, miután a Smer viszonylag rosszul szerepelt az uniós választásokon.

Az SaS-es Eugen Jurzyca (ECR) az EP Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságának (IMCO) tagja lett, akárcsak a KDH-s Ivan Štefanec (EPP). A smeres Miroslav Číž a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságba (INTA) ülhet be, míg párttársa, Robert Hajšel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE) tagja lett. Míg smeres párttársai a szociális ügyek megoldásával vagy a kettős élelmiszerminőség megszüntetésével kampányoltak, addig Číž a bevándorlást igyekezett veszélyként beállítani. „A migránsok beáramlásával növekszik a bűnözés” – állította. A Marshall Project nevű szervezet a közelmúltban azonban kimutatta, a statisztikák szerint nincs összefüggés a bevándorlás és a bűnözés között.

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságba (LIBE) három szlovákiai EP-képviselő is bejutott: a Progresszív Szlovákia színeiben Michal Šimečka (RE), a Spolutól Vladimír Bilčík (EPP) és a szélsőjobboldali ĽSNS-ből Milan Uhrík (független) is ebben a testületben dolgozhat. Šimečka a lapunknak adott interjúban is hangsúlyozta, az uniós törvényhozásban a szlovákiai magyarok érdekeit is szeretné képviselni. Az EP-nek összesen húsz állandó szakbizottsága van. A bizottságok jelentések elfogadása révén alakítják a jogalkotási javaslatokat, a plenáris ülésen megvizsgálandó módosításokat javasolnak, és tárgyalócsoportokat neveznek ki az Európai Tanáccsal folytatott, uniós jogszabályokkal kapcsolatos jogalkotási tárgyalásokra. Saját kezdeményezésű jelentéseket fogadnak el, szakértői meghallgatásokat szerveznek, valamint ellenőrzik a többi uniós szervet és intézményt. Egy-egy bizottság 25–73 rendes tagból és ugyanannyi póttagból áll.