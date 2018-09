Emelkedni fog az egészségügyi nővérek fizetése

Pozsony | Jövőre javulni kellene az egészségügyi nővérek fizetési feltételeinek.

Ezt Peter Pellegrini (Smer-SD) kormányfő jelezte a szerdai kormányülés után. A fizetésemelésről bővebben Andrea Kalavská (Smer-SD-jelölt) fog beszélni a hét végén. „Bízom benne, hogy az összeg, amelyet a miniszter asszony és Peter Kažimír fog bemutatni, pozitív fogadtatásra talál” – mondta a kormányfő.

Az egészségügyi nővérek és szülészasszisztensek fizetésemeléséről két hete az OĽaNO mozgalom is beszélt. Kalavská akkor azt mondta, hogy erről már folynak a tárgyalások. „Teljesen a tudatában vagyok annak, hogy valamit tenni kell a nővérek fizetésével, de más egészségügyi alkalmazottakéval is. Úgy tűnik, hogy két év alatt a nővérek és az egészségügyi dolgozók fizetése akár 10%-kal is emelkedhet“ – mondta.