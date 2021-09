Eltűnhet a friss hazai kenyér az üzletekből

A csaknem 500 pékséget tömörítő szakmai szervezet szerint hamarosan országszerte tömegesen zárhatnak be a pékségek. - TASR-felvétel

A szlovákiai pékek részéről már eddig is rengeteg panasz érkezett az üzletláncok kíméletlen árpolitikájára, az energiaárak drasztikus növekedése azonban most valóban megadhatja a kegyelemdöfést az elmúlt időszakban sokat próbált ágazatnak. „A gáz ára az egy évvel ezelőttihez képest 170 százalékkal nőtt, és a villanyáram is rekordméretű drágulást produkált, az egy évvel korábbihoz viszonyítva megduplázódott az ára. A pékségek munkája elképzelhetetlen áram- és gázszolgáltatás nélkül, az ágazat ráadásul rendkívül energiaigényes, a növekvő energiaárak miatt így látványosan megugranak a költségeik, nem beszélve a munkaerőre és alapanyagokra fordított többletkiadásokról” – mondta el lapunknak Milan Lapšanský, a Szlovákiai Pékek, Cukrászok és Tésztagyártók Szövetségének az ügyvezető igazgatója.

A csaknem 500 pékséget tömörítő szakmai szervezet vezetője szerint a helyzet tarthatatlan, és ha a kormány nem lép közbe, hamarosan tömegesen zárhatnak be a hazai pékségek. A pékek szerint a legtöbb fejfájást az üzletláncok elhibázott árpolitikája okozza számukra.

„A kenyér és a kifli az üzletek közötti konkurenciaharc egyik legfontosabb fegyverének számít, a vásárlók ugyanis általában a naponta vásárolt alapélelmiszerek alapján döntik el egy-egy üzletről, hogy az a többi kereskedőhöz képest olcsóbb vagy drágább. A kereskedők emiatt igyekeznek a lehető legalacsonyabb áron kínálni ezeket, figyelmen kívül hagyva a pékek jogos követeléseit az árak emelésével kapcsolatban”

– állítja Lapšanský, aki szerint a pékek azonban már képtelenek továbbra is olyan áron túladni a termékeiken, amelyek a gyártási költségeiket sem fedezik. „Ha a kormány csődöt mond az energetikai válsággal kapcsolatban, a szlovákiai üzletek polcairól eltűnhet a friss hazai kenyér és kifli, és ha mégis lesz, akkor jóval magasabb áron, mint jelenleg” – figyelmeztet Lapšanský, hozzátéve, hogy a magas energiaárak nem csupán a pékek számára okoznak gondot, az egész hazai élelmiszeripar súlyos helyzetbe kerülhet. Ha nem sikerül megoldást találni az energiaválságra, a szakmai szervezet vezetője szerint az nem csupán az árakon látszik majd meg, hiszen ha a pékségek kénytelenek lesznek bezárni, az a foglalkoztatottságra is negatív hatással lesz, miközben csak a pékek szakmai szervezetébe tömörült cégek több mint 12 ezer embernek adnak munkát.

A földművelésügyi tárca nyilatkozatban reagált a pékek szakmai szövetségének a panaszaira. A szaktárca szerint szeretnének találkozni a pékek és az üzletláncok képviselőivel is, hogy közösen találjanak megoldást a magas energiaárak okozta problémákra. Samuel Vlčan földművelésügyi miniszter hétfőn jelezte, hogy a többi minisztertársával együtt olyan intézkedéseket terveznek, amelyekkel megvédenék a lakosság legrászorultabb rétegeit a növekvő rezsiköltségek negatív következményeitől.