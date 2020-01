Életbe lépett a világméretű egészségügyi vészhelyzet

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a tegnap tartott genfi tanácsülés után döntött úgy, hogy a koronavírus miatt globális vészhelyzetet hirdet.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főtitkára, Tedros Adhanom a tegnapi tanácsülést követő sajtótájékoztatón hosszan méltatta a kínai kormány és hatóságok munkáját. Elmondása szerint még sosem látott olyan mozgósítást és gyors reakciót, mint Pekingben - a koronavírus miatt. Adhanom elmondta, hogy a krízishelyzet bejelentése egyáltalán nem arra utal, hogy a WHO ne találná megfelelőnek a kínai reakciót.

A vezetőség azt is bejelentette, hogy nem javasolja, sőt, ellenzi, hogy bármelyik ország kereskedelmi vagy utazási korlátozásokat vezessen be Kínával szemben.

Viszont, hasonlóan a többi járványhoz és vírushoz, nemzetközi reakcióra van szükség, hogy megállítsák a járvány globális terjedését.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9 — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020

A WHO szabályzata szerint vészhelyzetet akkor lehet hirdetni, ha egy "rendkívüli esemény történik, amely közegészségügyi veszéllyel jár más államokra nézve is", és így koordinált nemzetközi fellépést igényel. Ha úgy döntenek, hogy elrendelik a vészhelyzetet, akkor ezzel feljogosítják a WHO igazgatóját, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg az államok számára a járvány kezelését illetően.

