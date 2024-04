FELMÉRÉS: Pellegrini és Korčok fej fej mellett az elnökválasztás hajrájában

Az elnökjelöltek vitáját a Markíza TV élőben közvetíti.

A vita várhatóan 70 percig tart, a két elnökjelöltnek pedig húsz perc áll rendelkezésére arra, hogy válaszoljon egy-egy felvetett témára.

A műsor kezdetén Michal Kovačič, a vita moderátora ismertette a Focus közvélemény-kutató ügynökség Markíza TV számára készített legfrissebb felmérését, amely szerint

a megkérdezettek 50,8 százaléka Pellegrinit, 49,2 százaléka pedig Korčokot támogatná az elnökválasztás második fordulójában.

Korčok a vitában arról beszélt, egy őt lejárató honlapot és Pellegrininek a kampányhoz használt weboldalát ugyanazok hozták létre. A lejárató holnap forráskódjában arra az ügynökségre utaló fájl szerepelt, amely Pellegrininek a kampányát is szervezi. „Az államnak megvannak a megfelelő szervei arra, hogy ezt kivizsgálják” – mondta Korčok. A Hlas vezetője visszautasította a vádat.

Pellegrini arra a kérdésre, teljesíti-e az első körben kiesett szélsőséges jelölt, Štefan Harabin feltételeinek valamelyikét, így például az USA-val kötött védelmi szerződés felbontását, vagy a szlovák védelmi vállalatok ukrajnai fegyver-szállítmányainak leállítását, azzal válaszolt, ő meggyőző akar lenni Harabin választói számára is. A konkrét feltételekről nem nyilatkozott. Korčok arra emlékeztetett, Harabin ki akarta léptetni Szlovákiát a NATO-ból és a katonai szövetséget bűnszervezetnek nevezte. Arra szólította fel Pellegrinit, a vitaműsorban határolódjon el ezektől a kijelentésektől, de a Hlas elnöke ezt nem tette meg.

Korčok Magyarországgal kapcsolatban arról beszélt, nem tetszik neki, hogy Robert Fico (Smer) miniszterelnök korábban kijelentette, bizonyos kérdésekben Budapest mögé áll be. Korčok szerint ez nem szuverén külpolitika. Egyben felidézte, hogy a Smer-kormányok a szlovákiai magyarokkal szemben is több atrocitást is elkövettek. Malina Hedvig ügyét, a kettős állampolgárság betiltását, illetve azt említette, hogy az aktivisták által kihelyezett kétnyelvű útjelző táblákat a Fico-kabinet helytelenítette. Pellegrini ezzel kapcsolatban arra utalt, hogy a Magyar Szövetség elnökével, Forró Krisztiánnal, aki a támogatásáról biztosította, ezeket az ügyeket is átbeszélte. Hozzátette, Orbán Viktor(Fidesz) magyar miniszterelnökkel baráti viszonya van. Majd Majd Korčok is megemlítette, hogy őt Simon Zsolt és pártja a Magyar Fórum támogatja, és kijelentette, ha államfővé választják, akkor a tanácsadó testületében magyar személy is lesz.

Kútba esett korábbi vita

Pellegrini és Korčok az első körben sokáig kerülte a nyílt konfrontációt, de a kampány hajrájára több alkalommal is összecsapnak. A keddi nap kora délutánjára betervezett, Expres Rádióban zajló vita viszont elmaradt: Pellegrini régiós kampánykötelezettségeire hivatkozva mentette ki magát a részvétel alól – a rádió illetékesei szerint még a hétvégén. Egyes, az ellenzéki pártok által megszellőztetett információk szerint viszont a Hlas házelnöke valójában Pozsonyban, egy irodaházban tartózkodott a felvétel idején. Pellegrinit le is fotózták, ahogy a vita idején a főváros központjában, a Miletič utcában tartózkodott.

A hírt frissítjük!